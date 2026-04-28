Các toa tàu biến dạng sau vụ va chạm. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, vụ va chạm giữa một tàu chở khách và một tàu đường dài xảy ra vào tối 27/4 tại Bekasi, ngoại ô Jakarta. Lực lượng cứu hộ Indonesia sáng nay (28/4) đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người còn sống sót vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Một khách đi tàu đã kể lại thời khắc đoàn tàu đường dài đâm vào tàu chở khách đang đứng yên mà cô đang ngồi trên đó: "Tôi nghĩ mình sẽ chết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Tàu chở khách phát đi 2 thông báo, mọi người đã sẵn sàng xuống tàu rồi đột nhiên có tiếng va chạm rất lớn... Không có thời gian để thoát ra ngoài và mọi người bị dồn lại bên trong tàu, đè lên nhau. Tôi không biết người nằm dưới tôi giờ ra sao".

Sausan Sarifah, 29 tuổi nhập viện RSUD Bekasi với một cánh tay bị gãy và một vết cắt sâu ở đùi. Cô gái này cho biết thêm, cô sợ bị chết ngạt khi mọi người bị dồn đống trong các toa tàu bị biến dạng. "Cảm ơn Chúa vì tôi ở trên nên được sơ tán nhanh chóng", Sarifah nói, đồng thời bày tỏ lo lắng rằng một số người bị kẹt bên dưới không thể sống sót.

Theo ông Franoto Wibowo, phát ngôn viên của công ty vận hành đường sắt KAI, một chiếc taxi dường như đã va chạm với tàu hỏa chở khách tại một đường ngang, khiến tàu dừng lại trên đường ray và bị đâm trúng.

Tại nhà ga, hỗn loạn đã xảy ra sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ lớn tiếng yêu cầu cung cấp bình oxy trong khi xe cứu thương xếp hàng dài.

Phát biểu tại một cuộc họp báo lúc sáng nay, ông Mohammad Syafii, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Indonesia cho hay việc cứu hộ những người còn sống sót từ các toa tàu bị biến dạng là một quá trình khó khăn. Theo một nhân chứng, lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy mài góc để cắt lớp kim loại của các toa tàu và tiếp cận những người sống sót.