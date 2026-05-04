Số nguyên tố là gì? Số nguyên tố là những số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Nói cách khác, đây là những số không thể phân tích thành tích của hai số tự nhiên nhỏ hơn. Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11… là số nguyên tố 4, 6, 8… không phải số nguyên tố vì có nhiều hơn 2 ước. Số nguyên tố là những số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó

Cách nhận biết số nguyên tố Để xác định một số có phải số nguyên tố hay không, bạn có thể áp dụng các cách đơn giản sau: Kiểm tra số ước Nếu một số chỉ có đúng 2 ước (1 và chính nó) → là số nguyên tố Nếu có nhiều hơn 2 ước → không phải Dùng phép chia thử Lần lượt chia số đó cho các số từ 2 đến căn bậc hai của nó Nếu không chia hết cho số nào → là số nguyên tố Nhận biết nhanh Số nguyên tố nhỏ nhất là 2 (cũng là số chẵn duy nhất) Các số chẵn lớn hơn 2 → chắc chắn không phải

Bảng số nguyên tố 1–100 Dưới đây là các số nguyên tố phổ biến từ 1 đến 100: 2, 3, 5, 7 11, 13, 17, 19 23, 29 31, 37 41, 43, 47 53, 59 61, 67 71, 73, 79 83, 89 97 Việc ghi nhớ nhóm số này giúp bạn làm bài nhanh hơn rất nhiều.

Tính chất của số nguyên tố Số nguyên tố có một số đặc điểm quan trọng: Không bao gồm số 1

Ngoại trừ số 2, tất cả đều là số lẻ

Dãy số nguyên tố là vô hạn

Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều có thể phân tích thành tích các số nguyên tố Đây là nền tảng của nhiều bài toán như phân tích thừa số nguyên tố, tìm ƯCLN, BCNN

Ứng dụng của số nguyên tố Số nguyên tố không chỉ là kiến thức cơ bản trong toán học mà còn có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống và công nghệ hiện đại. Trong toán học, số nguyên tố được sử dụng để phân tích một số thành các thừa số nguyên tố, từ đó hỗ trợ giải các bài toán liên quan đến ước chung lớn nhất (ƯCLN), bội chung nhỏ nhất (BCNN) hay rút gọn phân số. Không dừng lại ở đó, số nguyên tố còn là nền tảng của nhiều thuật toán trong khoa học máy tính. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo mật và mã hóa dữ liệu, các hệ thống như mã hóa RSA sử dụng các số nguyên tố lớn để tạo ra khóa bảo mật, giúp bảo vệ thông tin trong giao dịch ngân hàng, thương mại điện tử và truyền dữ liệu trên internet. Nhờ những ứng dụng này, số nguyên tố được xem là một trong những yếu tố cốt lõi góp phần đảm bảo an toàn thông tin trong thế giới số hiện nay.