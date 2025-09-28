Apple chỉ vừa tung ra iPhone 16e vào tháng 2/2025 để thay thế cho dòng iPhone SE vốn đã dừng lại, và theo truyền thống, dòng “e” thường được làm mới sau khoảng một năm. Vì vậy, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ phải đợi đến đầu năm 2026 mới chính thức trình làng.

Một concept iPhone 17e. Ảnh: TT Technology

Bài viết này sẽ tổng hợp tất cả thông tin rò rỉ, phân tích xu hướng và những dự đoán quan trọng, giúp bạn cân nhắc xem liệu chiếc iPhone giá rẻ tiếp theo của Apple có phù hợp với mình hay không.

Theo các nguồn tin từ giới rò rỉ, iPhone 17e sẽ có cấu hình cơ bản nhưng vẫn giữ được trải nghiệm cốt lõi của một chiếc iPhone hiện đại.

Một số thông số dự kiến: Màn hình OLED 6,1 inch kèm Dynamic Island; Chip Apple A19; Camera đơn 48MP phía sau; camera trước 18MP; Modem di động C1 hoặc C1X; Hai lựa chọn màu: đen và trắng.

Hiệu năng: A19 nhưng “rút gọn”

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19 giống iPhone 17 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Apple có truyền thống “cắt giảm” nhẹ hiệu năng GPU ở dòng giá rẻ.

Trước đó, iPhone 16e dùng chip A18 nhưng bị giảm đi một nhân GPU so với iPhone 16. Rất có thể A19 trên iPhone 17e cũng sẽ có một GPU bị vô hiệu hóa.

Điều này sẽ giúp Apple tạo khoảng cách rõ ràng giữa iPhone 17e và các mẫu cao cấp, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho các tác vụ thường ngày.

Một điểm cộng khác là con chip này vẫn mang đến những cải tiến về AI, xử lý hình ảnh và tiết kiệm năng lượng, vốn là xu hướng chủ đạo trên iPhone 17.

Modem: C1 hay C1X?

iPhone 16e là mẫu máy đầu tiên sử dụng modem “cây nhà lá vườn” Apple C1, thay thế modem Qualcomm.

Các tin đồn hiện cho rằng iPhone 17e có thể tiếp tục dùng C1 hoặc nâng cấp lên C1X - phiên bản mới được trang bị trên iPhone 17 series.

Theo các báo cáo, C1X cho tốc độ truyền dữ liệu gấp đôi C1, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn 30%.

Nếu Apple mang modem này xuống dòng 17e, người dùng sẽ có một trải nghiệm mạng di động tốt hơn hẳn, đặc biệt là trong các tác vụ cần kết nối mạnh mẽ như gọi FaceTime hay phát trực tuyến video.

Màn hình: Dynamic Island thay cho notch

Một thay đổi đáng chú ý là màn hình. iPhone 17e dự kiến giữ nguyên kích thước 6,1 inch, sử dụng tấm nền OLED với tần số quét 60Hz. Đây là một điểm yếu so với các mẫu cao cấp vốn đã hỗ trợ ProMotion 120Hz.

Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở phần khuyết đỉnh màn hình. Nhiều nguồn tin, trong đó có Digital Chat Station, cho rằng Apple sẽ loại bỏ notch truyền thống để thay bằng Dynamic Island, tính năng hiện đã phổ biến trên các dòng iPhone cao hơn.

Video concept iPhone 17e. (Nguồn: TT Technology)

Nếu đúng, đây sẽ là nâng cấp đáng kể về mặt trải nghiệm so với iPhone 16e.

Camera: Giữ 48MP nhưng cải thiện selfie

Giống iPhone 16e, mẫu 17e được cho là chỉ có một camera chính 48MP ở mặt sau, không có ống kính tele hay siêu rộng. Đây là cách Apple tiếp tục phân cấp sản phẩm để khuyến khích người dùng nâng cấp lên iPhone 17 hoặc 17 Pro.

Ở mặt trước, iPhone 16e dùng camera 12MP. Nhưng với loạt iPhone 17, Apple đã nâng lên camera 18MP với cảm biến vuông đặc biệt, có thể chụp ảnh ở mọi góc xoay mà không cần chỉnh tay.

Nhiều khả năng iPhone 17e cũng sẽ được hưởng lợi từ nâng cấp này, mang lại chất lượng selfie và gọi video sắc nét hơn.

Tuy nhiên, các tính năng cao cấp như Camera Control hay MagSafe có thể tiếp tục bị loại bỏ, nhằm giữ giá bán thấp và duy trì sự khác biệt so với dòng iPhone đắt tiền hơn.

Thiết kế và màu sắc: Vẫn tối giản

Hiện chưa có thông tin rò rỉ chính thức nào về màu sắc, nhưng dự kiến iPhone 17e sẽ vẫn đi theo hướng đơn giản như iPhone 16e, chỉ có hai lựa chọn: đen và trắng. Đây là chiến lược quen thuộc để giữ chi phí sản xuất thấp.

Về ngoại hình, gần như chắc chắn Apple sẽ không thay đổi nhiều. Máy vẫn vuông vức, khung nhôm, mặt kính, và chỉ có thể khác biệt ở phần Dynamic Island thay cho notch như đã đề cập.

Ngày ra mắt: Mùa xuân 2026

Theo lịch trình trước đây, iPhone 16e được ra mắt vào tháng 2/2025, sau loạt iPhone 16 khoảng nửa năm. Nhiều báo cáo cho biết Apple đã bắt đầu chạy thử dây chuyền sản xuất iPhone 17e để chuẩn bị cho thời điểm ra mắt tương tự, tức khoảng Quý 1/2026.

Cách Apple tách lịch phát hành này dường như nhằm giữ cho iPhone luôn hiện diện trên thị trường quanh năm, đồng thời tránh “loãng” sự kiện ra mắt mùa thu vốn dành cho các mẫu cao cấp.

iPhone 17e có giá từ 599 USD

Mức giá khởi điểm của iPhone 16e là 599 USD, và nhiều khả năng iPhone 17e sẽ giữ nguyên mức giá này.

Đây là mức giá đủ thấp để hấp dẫn nhóm khách hàng phổ thông, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với iPhone 17 (799 USD) và iPhone 16 (giảm còn 699 USD sau khi loạt 17 ra mắt).

Tất nhiên, biến động chi phí sản xuất và thuế nhập khẩu có thể khiến giá tại từng thị trường khác nhau. Nhưng nhìn chung, Apple chắc chắn sẽ không để dòng “e” vượt qua iPhone 17 về giá.

iPhone 17e có tạo đột phá?

iPhone 17e không được kỳ vọng sẽ tạo ra cú đột phá về công nghệ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Apple: duy trì sự hiện diện ở phân khúc tầm trung và thu hút người dùng mới.

Nếu đúng với các tin đồn, máy sẽ cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ (chip A19, có thể là modem C1X), trải nghiệm hiện đại (Dynamic Island, camera selfie nâng cấp), nhưng vẫn giữ giá dễ tiếp cận.

Đây là công thức quen thuộc nhưng hiệu quả của Apple để mở rộng hệ sinh thái người dùng.

Mẫu máy iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ gây sốt. Ảnh: Tom's Guide

Nhìn rộng ra, iPhone 17e có thể không gây chú ý vào thời điểm ra mắt như iPhone 17 Pro Max hay iPhone Air, nhưng theo thời gian, nó sẽ là lựa chọn phổ biến trong các cửa hàng.

Đặc biệt với nhóm khách hàng nâng cấp từ những chiếc iPhone cũ hoặc những người muốn bước vào thế giới Apple với chi phí hợp lý.

iPhone 17e được dự đoán sẽ ra mắt vào mùa xuân 2026, với giá khởi điểm 599 USD. Máy sẽ có màn hình OLED 6,1 inch Dynamic Island, chip A19 rút gọn GPU, camera chính 48MP, camera selfie 18MP, và có thể dùng modem C1X. Thiết kế nhiều khả năng vẫn quen thuộc, với hai màu cơ bản đen và trắng.

Dù không phải chiếc iPhone đáng mơ ước nhất, iPhone 17e sẽ tiếp tục là “cửa ngõ” cho hàng triệu người dùng mới bước vào hệ sinh thái Apple. Và với Apple, đó mới chính là chiến lược dài hạn.

(Theo Macworld, Tom's Guide)