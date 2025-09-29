Thiết kế đột phá, siêu mỏng hơn cả iPhone Air

Dù còn gần một năm nữa mới đến mùa thu 2026, tin đồn về iPhone Fold – tên gọi tạm thời của chiếc iPhone gập – đã xuất hiện dày đặc.

Đây được cho là mẫu iPhone mang tính đột phá nhất trong lịch sử, không chỉ vì cơ chế màn hình gập mà còn vì độ mỏng vượt trội.

Concept iPhone Fold. Ảnh: 9to5mac

Theo phân tích của chuyên gia Ming-Chi Kuo, iPhone Fold khi mở ra chỉ dày 4,5 – 4,8mm, tức mỏng hơn gần 1mm so với iPhone Air (5,6mm).

Điều này đồng nghĩa với việc Apple đã cắt giảm khoảng 20% độ dày so với một thiết kế vốn đã được xem là “siêu mỏng”.

Khi gập lại, độ dày của iPhone Fold được dự đoán rơi vào khoảng 9 – 9,5mm, tức gần tương đồng với dòng iPhone 17 Pro (8,75mm).

Như vậy, trong túi quần hay túi xách, iPhone Fold sẽ mang đến cảm giác cầm nắm và lưu trữ khá quen thuộc với người dùng Pro, trong khi khi mở ra, nó trở nên mỏng đến mức ấn tượng.

Để dễ hình dung, đây là bảng so sánh độ dày của các dòng iPhone mới nhất:

Mẫu máy Độ dày iPhone 17 7.95mm iPhone Air 5.64mm iPhone 17 Pro 8.75mm iPhone 17 Pro Max 8.75mm iPhone Fold (khi mở ra) 4.5-4.8mm iPhone Fold (khi gập) 9-9.5mm

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy Apple đã tiến một bước dài trong việc thiết kế thiết bị mỏng nhẹ. Việc đạt đến độ dày chưa từng có ở một chiếc iPhone màn hình gập là điều mà ngay cả các đối thủ Android vốn đã đi trước trong lĩnh vực foldable cũng khó lòng theo kịp.

Không chỉ gây chú ý nhờ độ mỏng, iPhone Fold còn được kỳ vọng sở hữu thiết kế tinh xảo theo truyền thống của Apple.

Với khi mở ra chỉ khoảng 4,5mm, máy sẽ mang lại cảm giác “nhẹ như giấy” khi sử dụng, trong khi khi gập lại, kích thước gần như tương đương iPhone Pro giúp người dùng không phải thay đổi thói quen lưu trữ hay di chuyển.

Đây có thể coi là lời giải cho bài toán khó: làm thế nào để một thiết bị gập vừa mang lại trải nghiệm mới mẻ, vừa không tạo cảm giác cồng kềnh.

Nếu những con số rò rỉ là chính xác, iPhone Fold sẽ trở thành minh chứng cho khả năng tối ưu hóa không gian bên trong lẫn kỹ thuật chế tác đỉnh cao của Apple.

Bước đi chiến lược

Sự xuất hiện của iPhone Fold không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Trong khi Samsung, Huawei, Oppo hay Xiaomi đã tung ra hàng loạt thiết bị gập trong vài năm qua, Apple vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nghiên cứu và chuẩn bị để bước vào cuộc chơi với sản phẩm mang tính hoàn thiện cao nhất.

Video concept iPhone gập. (Nguồn: Concept Mob)

Giới quan sát cho rằng, nếu iPhone Fold thực sự ra mắt với thông số ấn tượng như tin đồn, đây có thể là một “cú hích” tái định nghĩa thị trường smartphone gập, vốn vẫn còn đang loay hoay tìm cách cân bằng giữa thiết kế, độ bền và trải nghiệm người dùng.

Dù iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air năm nay đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, giới công nghệ đã sớm hướng ánh mắt về 2026 – thời điểm Apple có thể tung ra chiếc iPhone Fold đầu tiên.

Sản phẩm này không chỉ bổ sung thêm lựa chọn trong hệ sinh thái iPhone, mà còn mở ra khả năng định hình lại chuẩn mực thiết kế smartphone trong tương lai.

Nếu iPhone Fold thực sự mỏng hơn cả iPhone Air, Apple sẽ một lần nữa chứng minh khả năng dẫn đầu trong đổi mới phần cứng – không chỉ chạy theo xu hướng, mà còn tái định nghĩa lại nó.

Việc Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt iPhone Fold siêu mỏng vào năm 2026 cho thấy chiến lược phát triển dài hạn và cẩn trọng của hãng.

Từ một thiết kế vốn được coi là “bất khả thi” về độ mỏng, Apple đã biến nó thành hiện thực.

Người dùng có quyền kỳ vọng rằng iPhone Fold sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất trong lịch sử iPhone kể từ 2007, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng sản phẩm mang tính biểu tượng này.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)