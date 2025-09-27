G’Ace International vừa công bố iPhone Air Aurora Emerald - phiên bản chế tác giới hạn dựa trên mẫu iPhone Air 512GB màu Sky Blue - với lớp mạ DLC xanh ngọc lục bảo do chính hãng phát triển và các chi tiết mạ vàng 24K.

Sản phẩm thuộc bộ sưu tập Aurora, giới hạn 499 chiếc toàn cầu, giá 179 triệu đồng cho bản Emerald 512GB và 199 triệu đồng cho bản Emerald Mix Classic Gold.

Thông tin từ nhà chế tác cho biết mỗi máy được hoàn thiện qua hơn 10 công đoạn và tổng thời gian chế tác là 94 giờ.

Quy trình bắt đầu bằng tháo rời toàn bộ thiết bị (khoảng 2 giờ), tiếp theo là quét 3D toàn diện (khoảng 56 giờ) để phục dựng chi tiết, sau đó gia công CNC các chi tiết vỏ, logo và viền với độ chính xác tính bằng micromet.

Phần chụp camera được khắc hoa văn trong khoảng 6 giờ và đánh bóng thủ công mất thêm 12 giờ, tạo bề mặt gương tương phản với lớp mạ xanh trên thân máy.

Theo G'Ace, điểm nổi bật nằm ở lớp mạ DLC “Emerald Green” do đội ngũ R&D của hãng phát triển trong hơn hai năm. Lớp mạ này có khả năng đổi sắc tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng - từ xanh ngọc sáng đến xanh lục trầm - nhằm tạo hiệu ứng thị giác tương tự đá quý.

Nhà chế tác cũng sử dụng các điểm nhấn mạ vàng 24K cho logo, viền camera và nút bấm để tạo tương phản với lớp màu chủ đạo.

Về vật liệu và tùy chọn cá nhân hóa, khách hàng được cung cấp lựa chọn vật liệu logo (thép không gỉ, vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hoặc vàng nguyên khối) và khung máy bằng Titanium Grade 5 hoặc thép không gỉ cao cấp.

Các nút bấm có thể được hoàn thiện bằng vàng 18K (Au750) hoặc cẩn ốc xà cừ theo yêu cầu.

G’Ace cho biết mỗi chiếc máy trong bộ sưu tập được đánh số và có thể khắc tên, ký hiệu cá nhân theo yêu cầu người mua, thể hiện định vị “bespoke” (chế tác theo đơn).

Trong bối cảnh nhiều nhà chế tác cá nhân hóa thiết bị di động hướng tới khách hàng cao cấp, iPhone Air Aurora Emerald cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của các xưởng chế tác Việt Nam ở phân khúc sản phẩm công nghệ xa xỉ, với nỗ lực phát triển màu mạ và kỹ thuật hoàn thiện riêng.

G’Ace cho biết màu mạ và quy trình hoàn thiện trên phiên bản Emerald là kết quả nghiên cứu nội bộ và chưa từng được áp dụng trên thiết bị khác trước đó.