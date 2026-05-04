Ngày 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã làm việc và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý người phụ nữ đăng tải thông tin thiếu chuẩn mực liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T. đăng bài so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với một dự án khu đô thị trên địa bàn, cho rằng từ khi có khu đô thị này, quảng trường trở nên “quê mùa”, không còn xứng tầm. Nội dung trên nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Phần lớn người dùng mạng xã hội cho rằng đây là sự so sánh khập khiễng, không phù hợp, xúc phạm đến công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với nữ môi giới. Ảnh: Công an Nghệ An

Qua nắm tình hình, cơ quan công an đã mời chủ tài khoản lên làm việc. Người này được xác định là T.G.L. (41 tuổi, trú phường Thành Vinh), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sở hữu tài khoản mạng xã hội có hơn 31.000 người theo dõi.

Tại buổi làm việc, chị L. cho biết bài viết nhằm mục đích so sánh cảnh quan, tạo hiệu ứng thu hút sự chú ý để phục vụ việc giới thiệu, bán sản phẩm bất động sản tại khu đô thị trên.

Sau khi nhận nhiều phản ứng tiêu cực, người này đã chủ động gỡ bỏ bài đăng. Tuy nhiên, nội dung đã bị chụp lại và tiếp tục lan truyền trên nhiều diễn đàn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Theo cơ quan công an, Quảng trường và Tượng đài Hồ Chí Minh là “địa chỉ đỏ”, có vai trò giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Việc lợi dụng hình ảnh công trình để so sánh, quảng cáo hoặc phục vụ mục đích cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và địa phương.