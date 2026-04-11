RS-28 Sarmat (Nga) RS-28 Sarmat hiện đứng đầu danh sách các vũ khí chiến lược đáng sợ nhất hành tinh, được thiết kế để vượt qua bất kỳ lá chắn tên lửa hiện đại nào nhờ những thông số kỹ thuật vượt xa mọi giới hạn thông thường. Sức mạnh: Có khả năng mang theo từ 10 - 15 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập (MIRV) hoặc các thiết bị lướt siêu vượt âm Avangard. Với tổng trọng lượng phóng lên tới hơn 200 tấn, sức công phá của một tên lửa đơn lẻ có thể xóa sổ một khu vực có diện tích tương đương một quốc gia nhỏ. Công nghệ: Tích hợp công nghệ bay theo quỹ đạo không thể dự đoán, cho phép tên lửa thực hiện các thao tác cơ động linh hoạt trong không gian để né tránh các hệ thống đánh chặn. Đây là dòng tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng thế hệ mới, với khả năng bảo quản và trực chiến cực kỳ bền bỉ. Tầm bắn: Đạt con số kỷ lục 18.000km, cho phép tên lửa tấn công bất kỳ địa điểm nào trên Trái Đất kể cả Bắc Cực lẫn Nam Cực, vô hiệu hóa hoàn toàn các hệ thống cảnh báo sớm vốn chỉ tập trung vào một hướng nhất định. Lợi thế: Khả năng tăng tốc cực nhanh ngay sau khi rời bệ phóng, giúp rút ngắn "giai đoạn hoạt động của động cơ đẩy" - thời điểm mà các vệ tinh trinh sát dễ phát hiện nhất, từ đó gia tăng tối đa tính bất ngờ và khả năng sống sót. Hiệu suất: Sở hữu tốc độ kinh hoàng lên tới Mach 27 (khoảng 33.000 km/h). Ở vận tốc này, RS-28 Sarmat biến các hệ thống phòng thủ tên lửa đắt giá nhất hiện nay trở nên "vô dụng", vì đơn giản là không có bất kỳ loại đạn đánh chặn nào có thể đuổi kịp hoặc phản ứng kịp thời với mục tiêu. Tên lửa RS-28 Sarmat của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Dongfeng-41 / DF-41 (Trung Quốc) DF-41 là trụ cột mạnh nhất trong kho vũ khí chiến lược của Bắc Kinh, đại diện cho bước tiến vượt bậc về công nghệ tên lửa đẩy. Sức mạnh: Mang tối đa 10 đầu đạn MIRV, đủ sức xóa sổ nhiều thành phố lớn trong một lần phóng. Công nghệ: Sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp vệ tinh Bắc Đẩu cho độ chính xác cực cao. Tầm bắn: Khoảng 12.000 - 15.000km, bao trùm toàn bộ lục địa Mỹ và châu Âu. Lợi thế: Tính cơ động cực cao khi có thể triển khai trên các xe phóng đặc chủng (TEL) di chuyển khắp mạng lưới đường hầm và cao tốc. Hiệu suất: Thời gian chuẩn bị phóng cực ngắn, tăng khả năng phản kích nhanh sau khi bị tấn công phủ đầu.

LGM-30G Minuteman III (Mỹ) Dù có tuổi đời lâu nhất, nhưng đây vẫn là dòng tên lửa duy nhất triển khai trên đất liền trong bộ ba hạt nhân của Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Sức mạnh: Khả năng mang theo tối đa 3 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập (MIRV). Với sức công phá khủng khiếp, dòng tên lửa này là công cụ răn đe chiến lược tối thượng, đảm bảo khả năng phản công hạt nhân trong mọi tình huống. Công nghệ: Sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với các bộ vi xử lý được hiện đại hóa hoàn toàn. Đặc biệt, công nghệ mồi bẫy tinh vi giúp LGM-30G Minuteman III dễ dàng đánh lừa các radar cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn của đối phương. Tầm bắn: Đạt mức ấn tượng trên 13.000km, cho phép khai hỏa từ các hầm phóng (Silo) tại nội địa Mỹ và vươn tới bất kỳ mục tiêu chiến lược nào trên toàn cầu. Lợi thế: Điểm mạnh nhất của Minuteman III chính là khả năng sẵn sàng chiến đấu cực cao. Hệ thống hầm phóng kiên cố dưới lòng đất giúp bảo vệ tên lửa trước các đòn tấn công phủ đầu, đồng thời duy trì trạng thái trực chiến 24/7. Hiệu suất: Sở hữu tốc độ bay kinh hoàng lên tới Mach 23 (khoảng 28.000 km/h) ở giai đoạn cuối. Với vận tốc siêu vượt âm này, Minuteman III tạo ra một thách thức gần như không thể vượt qua đối với các hệ thống phòng không của đối phương, khi thời gian phản ứng của radar bị rút ngắn xuống mức tối thiểu. Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, đồng thời khẳng định đây là hoạt động theo kế hoạch định kỳ và hoàn toàn không liên quan đến các sự kiện đang diễn ra ở Trung Đông hiện nay. Ảnh: Topwar

Trident II D5 (Mỹ/Anh) Được triển khai trên tàu ngầm lớp Ohio (Mỹ) và Vanguard (Anh), đây là dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đáng tin cậy nhất thế giới. Sức mạnh: Có khả năng mang theo tối đa 8 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập (MIRV). Với thiết kế đa đầu đạn, một quả Trident II D5 đơn lẻ có thể phá hủy đồng thời nhiều mục tiêu chiến lược của đối phương với sức công phá khủng khiếp. Công nghệ: Tích hợp hệ thống dẫn đường thiên văn kết hợp định vị GPS thế hệ mới, cho phép tên lửa đạt độ chính xác gần như tuyệt đối với sai số vòng tròn (CEP) cực thấp. Đây là yếu tố then chốt giúp tên lửa trở thành vũ khí tấn công phủ đầu hiệu quả nhất. Tầm bắn: Đạt mức ấn tượng trên 12.000km. Khả năng này cho phép các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio hoặc lớp Columbia khai hỏa từ những vùng biển an toàn cách xa lãnh thổ của đối phương mà vẫn đảm bảo tiêu diệt mục tiêu chính xác. Lợi thế: Điểm vượt trội nhất của Trident II D5 nằm ở tính bảo mật. Việc triển khai dưới lòng đại dương giúp dòng tên lửa này gần như miễn nhiễm trước các đòn tấn công phủ đầu bằng hạt nhân từ đất liền, bảo toàn năng lực phản công chiến lược cho quốc gia sở hữu. Hiệu suất: Sở hữu tốc độ cực đại lên tới Mach 15 (khoảng 18.000 km/h). Với vận tốc này cùng quỹ đạo bay linh hoạt, Trident II D5 có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa dày đặc nhất, tạo ra ưu thế áp đảo trên bàn cờ quân sự thế giới. Phóng tên lửa Trident II D5.