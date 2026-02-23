Theo trang tin quân sự 19fortyfive, M1E3 Abrams là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng nổi tiếng Abrams do Mỹ sản xuất. Nguyên mẫu đầu tiên của chiến xa này đã được giới thiệu tại một triển lãm ở Detroit, Mỹ hồi tháng 1 năm nay, mang lại cái nhìn ban đầu, dù chưa hoàn chỉnh về hướng phát triển của dòng xe tiên tiến.

Trong thời đại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa chống tăng đang thống trị chiến trường, dư luận muốn biết rõ liệu mẫu xe tăng mới nhất của Mỹ có thể so sánh được với mẫu Merkava Mk IV của Israel, vốn đang được coi là một trong những loại xe tăng hiện đại nhất thế giới, hay không.

Khả năng sống sót trên tiền tuyến

Về ngôn ngữ thiết kế, có thể thấy M1E3 Abrams tập trung chủ yếu vào hệ thống phòng ngự chủ động (APS) để đối phó với các nguy cơ trên chiến trường. So với các mẫu xe tăng tiền nhiệm, M1E3 cũng nhẹ hơn đáng kể khi sử dụng lớp giáp làm bằng composite cao cấp. Hiện chưa có thông tin chính xác về loại APS của M1E3, nhưng các phiên bản Abrams SEPv2/SEPv3 đang sử dụng hệ thống Trophy và cho thấy kết quả khả quan.

Trophy là hệ thống APS cứng, bảo vệ xe tăng khỏi tên lửa dẫn đường và đạn chống tăng bằng cách phát hiện, theo dõi và tiêu diệt chúng bằng đạn đánh chặn. Hệ thống này có thể tạo ra một "lá chắn" 360 độ, có khả năng phản ứng trong chưa đầy 1 giây.

Nguyên mẫu xe tăng M1E3 Abrams của Mỹ. Ảnh: 19fortyfive

Trong khi đó, xe tăng Merkava lại có cách tiếp cận khác về khả năng sống sót vì được thiết kế theo nhu cầu riêng của quân đội Israel, tập trung vào tác chiến đô thị và địa hình phức tạp ở Trung Đông. Merkava có động cơ đặt ở phía trước nhằm tăng bảo vệ khi trúng đạn trực diện, sử dụng giáp dạng module dễ thay thế, kho đạn được bố trí tách biệt và khoang sau có thể chở bộ binh hoặc sơ tán thương binh.

Với việc Trophy là hệ thống APS do Israel tự phát triển, tất cả các phiên bản Merkava trong hơn một thập kỷ qua đều sử dụng công nghệ này, với độ hiệu quả đã được kiểm nghiệm trong thực chiến.

Hỏa lực và công nghệ điều khiển

Về sức mạnh tấn công, hai mẫu xe tăng trên khá tương đồng khi đều được trang bị pháo nòng trơn 120mm. M1E3 sẽ sử dụng các loại đạn hiện đại nhất của Mỹ như đạn xuyên động năng M829A4 và đạn đa dụng lập trình AMP.

Với Merkava, xe tăng này có thể bắn nhiều loại đạn thông dụng, nhưng nổi bật ở khả năng phóng tên lửa dẫn đường bằng laser LAHAT. Chiến xa của Israel cũng được trang bị một súng cối 60mm, chuyên dùng để bắn đạn khói trong môi trường tác chiến đô thị.

Xe tăng Merkava Mk IV của Israel. Ảnh: 19fortyfive

Về mặt công nghệ, các phiên bản Abrams SEPv4 đã bổ sung hệ thống ảnh nhiệt thế hệ thứ 3 cho trưởng xe và pháo thủ. Công nghệ này và hệ thống chẩn đoán cải tiến sẽ được đưa vào M1E3 theo kiến trúc hệ thống mở (MOSA) để dễ nâng cấp.

Trong khi đó, Merkava Mk IV phiên bản mới nhất cho phép kíp lái vận hành xe tăng thông qua hệ thống quản lý tác chiến của Elbit, cung cấp góc nhìn thực tế ảo 360° nhờ nhiều camera và cảm biến.

Khả năng cơ động

Các biến thể Abrams trước đây dùng động cơ tua-bin khí Honeywell AGT1500, cung cấp khả năng tăng tốc tốt và khởi động lạnh hiệu quả. Tuy vậy, động cơ này lại có mức tiêu hao nhiên liệu "khủng", đồng thời tạo ra áp lực lớn cho đơn vị hậu cần.

Để giải quyết vấn đề này, M1E3 sẽ hướng tới một động cơ tích hợp công nghệ truyền động hybrid-điện để giảm tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, loại động cơ này cũng vận hành "êm ái" hơn so với công nghệ truyền thống, giúp xe tăng giảm bớt tiếng ồn khi di chuyển.

Merkava sử dùng động cơ diesel MTU/GD883 công suất 1.500 mã lực với hộp số Renk, phù hợp với trọng lượng khoảng 65 tấn và điều kiện tác chiến tại Trung Đông, nơi khoảng cách chiến lược ngắn và mạng lưới hậu cần được tổ chức chặt chẽ.