Trả lời PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Đồng - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi báo đăng bài phản ánh “Tiền nước nhiều hộ dân ở Thanh Hóa lên đến cả triệu đồng/tháng, gấp 10 lần bình thường”, sở đã giao Phòng Quản lý hạ tầng (với chức năng quản lý nhà nước) phối hợp với UBND phường Nam Sầm Sơn và Công ty CP Cấp nước Miền Trung để xác minh sự việc.

"Mấu chốt là phải xác định nguyên nhân vì sao chỉ số đồng hồ nước tăng cao bất thường. Nếu lỗi thuộc về công ty cấp nước, công ty phải chịu trách nhiệm. Còn nếu do người dân, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, trên tinh thần tìm nguyên nhân và giải pháp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân”, ông Đồng nói.

Bà Thanh và hóa đơn nước hơn 1,4 triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

Trước đó, như đã phản ánh, nhiều hộ gia đình ở phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) bất ngờ khi hóa đơn tiền nước tháng 10 tăng đột biến, có hộ lên tới cả triệu đồng, gấp nhiều lần so với các tháng trước.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965, tổ dân phố 4) cho hay trung bình tiền nước sinh hoạt mỗi tháng của gia đình bà chỉ từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, hóa đơn tháng 10 vừa qua tăng vọt lên hơn 1,4 triệu đồng.

Tương tự, gia đình anh Trần Văn Khoa (SN 1990), các tháng trước chỉ khoảng hơn 100.000 đồng, nhưng tháng 10 này lên gần 1,3 triệu đồng. Nhà chị Nguyễn Thị Oanh (tổ dân phố 7) bị tính hơn 1,8 triệu đồng; ông Mai Xuân Yên hơn 1 triệu đồng; bà Đặng Thị Thủy (tổ dân phố 6) gần 1 triệu đồng; bà Phạm Thị (khu phố 4) gần 1,6 triệu đồng...

Nhiều gia đình ở phường Nam Sầm Sơn phải chịu hóa đơn nước cao bất thường. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Hoàng Xuân Quang, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Miền Trung, sau khi nhận được phản ánh, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra. Kết quả cho thấy chỉ số công tơ nước không sai, tuy nhiên có một số nguyên nhân khách quan khiến lượng nước tiêu thụ tăng đột biến, như bão lũ làm hư hỏng đường ống, nứt bể chứa ngầm, rò rỉ hệ thống cấp nước trong nhà dân...

Cũng theo ông Quang, công ty đã chia sẻ khó khăn với người dân, xem xét giảm tiền nước theo hóa đơn. Với các hộ khó khăn, công ty cho phép thanh toán dần trong nhiều đợt.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng ý với phương án giảm tiền nước và yêu cầu công ty phải làm rõ nguyên nhân cụ thể. Bởi, nếu chưa xác định được nguyên nhân mà chỉ giảm 50% tiền nước thì họ vẫn phải trả một khoản tiền quá lớn mỗi tháng.