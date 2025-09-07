Tiền điện tháng 8 tăng cao, ngành điện lên tiếng

Khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... thắc mắc tháng 8 thời tiết mát mẻ, gia đình không sử dụng nhiều điện nhưng tiền điện vẫn tăng cao bất thường so với những tháng cao điểm nắng nóng. Sau khi kiểm tra, xác minh, ngành điện đã thông tin sơ bộ về việc này.

Điện lực miền Bắc cho rằng thời tiết tháng 8 vẫn rất nắng nóng, không hề dễ chịu khiến tiêu thụ điện tăng cao. Đơn vị này cũng khẳng định ảnh hưởng của gián đoạn cấp điện đợt mưa bão đến lượng tiêu thụ là không đáng kể.

Tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, ngành điện bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do đơn vị tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khẳng định, sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân.

Một hộ khách hàng ở Thanh Hóa mua điện không phải từ công ty điện lực thuộc EVN phản ánh bị ghi sai 80 số điện so với công tơ theo dõi của gia đình. Phía công ty bán điện đã thừa nhận có nhầm lẫn trong quá trình chốt chỉ số.

Liên quan đến phản ánh của hộ dân có hoá đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau, Điện lực khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) đã kiểm tra và so sánh số liệu từ thiết bị đo, kết quả cho thấy chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Tối 5/9, ông Hoàng Thanh Bình, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ) cho biết, EVNNPC đã phối hợp với UBND xã và Công an xã Hùng Việt tiến hành xác minh thông tin liên quan đến việc hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Cũng liên quan đến tiền điện, theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.

Biểu thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 5 bậc, có lợi hơn cho người nộp thuế

Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất là 35%.

Với phương án này, phần lớn người nộp thuế được giảm nghĩa vụ, đặc biệt nhóm thu nhập trung bình và thấp.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh nên gắn với mức lương tối thiểu vùng, hoặc phân biệt theo khu vực do chi phí sinh hoạt ở đô thị, thành phố lớn cao hơn khu vực nông thôn, miền núi.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho hay, mức giảm trừ gia cảnh đối với cho người nộp thuế, người phụ thuộc được áp dụng thống nhất, dựa trên mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt địa bàn hay thu nhập.

Bộ Tài chính muốn bổ sung quy định hoàn thuế cho người đã mất

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo liệt kê một số nội dung sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành về các trường hợp hoàn thuế.

Theo đó, bổ sung quy định hoàn trả cho cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì người được thừa kế hoặc người được tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự được nhận phần thuế được hoàn theo quy định.

VN-Index lần đầu tiên vượt 1.700 điểm, dòng tiền vẫn cuồn cuộn đổ vào

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm đầy bất ngờ. Lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index vượt ngưỡng 1.700 điểm vào sáng 5/9.

Nhiều tổ chức gần đây dự báo VN-Index có thể chạm đến mốc 1.800 điểm trong năm nay, thậm chí có thể xa hơn. Thị trường chứng khoán đang hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, triển vọng nâng hạng rõ ràng và các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ… Bộ Tài chính cũng vừa bỏ đề xuất đánh thuế 20% với thu nhập chịu thuế theo năm khi chuyển nhượng chứng khoán.

Cựu Chủ tịch Phạm Văn Tam bị truy tố: Nổi lên từ chiếc tivi giá rẻ không đối thủ

Nổi tiếng với thương hiệu tivi “Made in Vietnam” Asanzo giá rẻ không đối thủ khi thần tốc phủ sóng khắp các làng quê, nay cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Thành lập chính thức từ năm 2013, cho đến giữa năm 2019 Asanzo chỉ xếp sau các ông lớn tivi Samsung, LG và Sony về thị phần. Asanzo ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc, phủ sóng khắp các làng quê bởi giá rẻ.

Không chỉ dừng lại ở chiếc tivi giá siêu rẻ, Asanzo sau đó còn lấn sân sang sản xuất điện thoại thông minh.