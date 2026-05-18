Nha khoa hoạt động 'chui' lúc bị đình chỉ

Ngày 18/5, Sở Y tế TPHCM công bố loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn. Các vi phạm được ghi nhận như hành nghề không phép, điều trị nội trú trái phép, quảng cáo sai quy định và kinh doanh dược phẩm chưa được cấp phép lưu hành.

Cụ thể, Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (344A-346 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài) dù đang trong thời gian bị đình chỉ vẫn tiếp tục tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân, bất chấp quyết định đình chỉ hoạt động của Sở Y tế TPHCM ban hành trước đó.

Cơ sở này bị áp mức phạt 90 triệu đồng, đồng thời tiếp tục bị đình chỉ hoạt động thêm 18 tháng. Hai cá nhân có liên quan tại đây cũng bị xử phạt, mỗi người 35 triệu đồng, gồm ông L.H.H và bà L.N.H.T - cả hai đều hành nghề khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Bên trong cơ sở Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức. Ảnh: Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức

Hàng loạt cơ sở, các nhân khác cũng bị phạt nặng

Công ty Cổ phần Y học Cổ truyền Việt Nhật (372–374 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài) chịu mức phạt 118 triệu đồng do mắc nhiều sai phạm: biển hiệu thiếu thông tin, nhân viên hành nghề chưa đăng ký, tự ý tổ chức điều trị nội trú và quảng cáo ngoài phạm vi chuyên môn.

Ngoài phạt tiền, cơ sở còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 2 tháng. Một cá nhân liên quan bị tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng. Toàn bộ nội dung quảng cáo sai quy định buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ.

Trong đợt này, Sở Y tế cũng xử phạt nhiều trường hợp khác liên quan đến hoạt động không phép, hành nghề chưa đăng ký, ghi chép hồ sơ không đầy đủ, không niêm yết giá dịch vụ và bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc.

Điển hình, bà L.T.H (phường Phú Nhuận) bị phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng do khám chữa bệnh không phép, hành nghề khi chưa có chứng chỉ; ông N.P.N (12-14 Tân Khai, phường Minh Phụng) bị phạt 45 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng với lý do tương tự.

Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn tại các cơ sở nha khoa, đồng thời rà soát và điều chỉnh một số quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành…