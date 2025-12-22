Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can hai đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép hơn 2,3kg vàng qua biên giới.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Thị Thảo A. (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam - Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc N. (65 tuổi, quê Cà Mau).

Công an đọc lệnh khởi tố bà Nguyễn Thị Ngọc N. Ảnh: N.X

Trước đó, sáng 8/12, hai người này đáp chuyến bay VJ839 từ Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cam Ranh. Trong quá trình làm thủ tục nối chuyến ra sân bay Nội Bài, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an cửa khẩu Cam Ranh tiến hành soi chiếu hành lý ký gửi.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong hành lý của bà N. có 24 thỏi kim loại màu vàng và 32 điện thoại iPhone đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Quá trình làm việc, cả hai khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một phụ nữ không rõ lai lịch với tổng thù lao hơn 33 triệu đồng. Kết quả giám định xác định toàn bộ 24 thỏi kim loại là vàng nguyên chất 99%, với tổng trọng lượng 2.325 gram, tương đương khoảng 620 chỉ vàng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.