Ngày 21/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h40 ngày 20/12, khi đang làm việc tại cổng bệnh viện, ông K. bị một người đàn ông áp sát, dùng hung khí đâm vào nách trái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Ông K. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương, nạn nhân không qua khỏi và tử vong vào tối cùng ngày.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, trước khi xảy ra vụ việc, ông K. có xảy ra cự cãi với một phụ nữ; cùng thời điểm này có một người đàn ông xảy ra xô xát với nam bảo vệ nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông này quay lại, rồi đâm ông K.

Sáng nay, đại diện Sở Y tế và Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình ông K.