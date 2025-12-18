cdv viet nam 10.JPG
Trước giờ bóng lăn 4-5 tiếng đồng hồ, hàng nghìn CĐV Việt Nam đã tới sân Rajamangala để xếp hàng chờ giờ mở cửa.
cdv viet nam 3.JPG
Dù U22 Việt Nam thi đấu sân khách nhưng luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo CĐV.
cdv viet nam 8.JPG
Niềm tin chiến thắng hiện rõ trên từng khuôn mặt CĐV Việt Nam.
cdv viet nam 4.JPG
Những CĐV thân quen của bóng đá Việt Nam.
cdv viet nam 5.JPG
Sau gần 1 năm từ trận chung kết ASEAN Cup 2024, bóng đá Việt Nam lại có mặt trong trận chung kết tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
cdv viet nam 6.JPG
Các CĐV dự đoán U22 Việt Nam chiến thắng trong 90 phút.
cdv viet nam 11.JPG
"Chúng tôi tin tưởng U22 Việt Nam chiến thắng. Các CĐV có mặt ở đây và quê nhà luôn đồng hành, tiếp lửa U22 Việt Nam", bố mẹ Nhật Minh cho biết.
cdv viet nam 7.JPG
U22 Việt Nam có thêm nhiều sức mạnh từ sự cổ vũ của các CĐV áo đỏ.
cdv viet nam 9.JPG
Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có cảm giác như được thi đấu trên sân nhà.
cdv viet nam 1.JPG
Một nữ CĐV xinh đẹp sẵn sàng cho những màn cổ vũ bùng nổ trên sân.
cdv viet nam 19.jpg
Nhiều gia đình cho con nhỏ tới sân cổ vũ U22 Việt Nam.
cdv viet nam 2.JPG
Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

