Highlights U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan
Trận chung kết SEA Games 33 mở ra theo kịch bản đầy thử thách với U22 Việt Nam khi Thái Lan chơi áp đảo và sớm vươn lên dẫn trước. Phút 21, Yotsakorn Burapha ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt, trước khi Seksan Ratree tận dụng pha phản công nhanh để nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua liên tiếp khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik chịu sức ép lớn sau hiệp một.
Bước ngoặt đến trong hiệp hai nhờ những điều chỉnh táo bạo về nhân sự. Phút 49, Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam. Chỉ hơn 10 phút sau, từ sức ép không chiến liên tục, thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.
Trong hiệp phụ, bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng. Phút 97, Thanh Nhàn tận dụng tình huống bóng bật ra, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2. Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc. Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của Đại hội thể thao khu vực.
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Đình Bắc (49' pen), Waris Schoolthong (60' phản lưới), Thanh Nhàn (96')
U22 Thái Lan: Burapha Yotsako (21'), Ratree Seksan (31')
Đội hình ra sân
U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach (Phichitchai 28'), Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon.
U22 Việt Nam: Kiên Trung, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường (Thái Sơn 38'), Văn Khang (Văn Thuận 46'), Viktor Lê (Thanh Nhàn 46' - Quốc Việt 100'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Ngọc Mỹ 111').
KẾT THÚC
Trận đấu kết với chiến thắng ngoạn mục 3-2 dành cho U22 Việt Nam cùng chức vô địch SEA Games đầy cảm xúc ngay trên đất Thái Lan.
120'
CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim khi cú sút của cầu thủ U22 Thái Lan từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.
117'
U22 Việt Nam phản công mở ra cơ hôi ngon ăn để "kết liễu" đối thủ nhưng hậu vệ Thái Lan kịp thời ngăn cản cú dứt điểm của Ngọc Mỹ.
113'
U22 Thái Lan bắt đầu dốc toàn lực gây sức ép hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 3-3, tuy nhiên hàng thủ U22 Việt Nam đang chơi đầy quả cảm.
111'
Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik rút ra để nhường chỗ cho Ngọc Mỹ. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của U22 Việt Nam.
105'
Dẫn ngược 3-2, các cầu thủ U22 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, sẵn sàng phạm lỗi từ xa khi cần thiết.
100'
Thành Nhàn bị đau sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Thái Lan. Anh được thay ra để nhường chỗ cho Quốc Việt.
96'
Thanh Nhàn lập đại công, U22 Việt Nam dẫn 3-2
Xuất phát từ pha tổ chức tấn công sắc nét bên cánh trái, Văn Thuận dứt điểm trong vòng cấm buộc thủ môn Phosoman Sorawat cản phá. Thanh Nhàn lập tức băng vào đá bồi tung lưới U22 Việt Nam lần thứ hai.
Hiệp phụ
Hòa nhau 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để định đoạt trận đấu.
90'+1
Thanh Nhàn suýt ghi bàn định đoạt trận đấu
Đình Bắc mở bóng xuống cánh trái cho Phi Hoàng, anh tạt vào từ đáy biên để Thanh Nhàn quăng chân dứt điểm một chạm rất nhanh nhưng thủ môn Phosoman Sorawat cản phá xuất sắc.
84'
Xuân Bắc bị đau ở gót chân phải, anh cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
80'
Sau khi thay liền 3 cầu thủ, U22 Thái Lan đẩy cao đội hình gây sức ép khiến hàng thủ U22 Việt Nam phải làm việc vất vả.
77'
U22 Việt Nam vẫn đang kiểm soát thế trận, khiến chủ nhà Thái Lan không dám mạo hiểm dâng cao.
72'
Cột dọc cứu thua cho U22 Thái Lan
Vẫn từ quả phạt góc của U22 Việt Nam, bóng tìm đến vị trí của Hiểu Minh nhưng cú đánh đầu cận thành của trung vệ áo đỏ lại lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.
66'
Xuân Bắc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho U22 Việt Nam, quá đáng tiếc khi Xuân Bắc không thắng được thủ môn Phosoman Sorawat trong pha đối mặt cận thành.
60'
U22 Việt Nam có bàn gỡ hòa 2-2
Từ tình huống đá phạt góc của U22 Việt Nam, Lý Đức tranh chấp tì đè khó chịu khiến Waris Schoolthong của U22 Thái Lan vô tình đưa bóng về lưới nhà.
55'
Từ cánh phải, Đình Bắc quyết định thực hiện cú đá phạt thẳng về khung thành U22 Thái Lan nhưng bóng đi không trúng đích.
48'
Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam
Pha phối hợp ăn ý của U22 Việt Nam, Thái Sơn chọc khe để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và bị thủ môn Phosoman Sorawat phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, đích thân Đình Bắc đánh lừa người gác đền Thái Lan thắp lên hi vọng cho đội bóng áo đỏ.
46'
Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định rút hai tiền vệ Văn Khang và Viktor Lê ra để tung Văn Thuận cùng Thanh Nhàn vào thế chỗ.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà U22 Thái Lan.
45'
Hàng thủ U22 Thái Lan vẫn đang thi đấu kín kẽ khiến hàng công của U22 Việt Nam chưa tiếp tiếp cận được với khung thành của thủ môn Phosoman Sorawat.
40'
Minh Phúc tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Viktor Lê bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U22 Thái Lan.
38'
HLV Kim Sang Sik quyết định rút Quốc Cường ra để tung tiền vệ Thái Sơn vào thế chỗ.
33'
Chỉ trong vòng hơn một phút, khung thành của U22 Việt Nam liên tục bị đe dọa bởi hai pha dứt điểm và chỉ có may mắn mới không phải nhận thêm bàn thua.
31'
Ratree Seksan nhân đôi cách biệt
Mải mê tấn công U22 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Ratree Seksan kết thúc đường phản công nhanh của đội chủ nhà bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm.
28'
U22 Thái Lan phải thay người bất đắc dĩ khi Buaphan Chanapach dính chấn thương, Phichitchai là cầu thủ vào thế chỗ.
25'
Trung Kiên sửa sai cho Hiểu Minh
Cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan khiến nỗ lực cản phá của Hiểu Minh làm trái bóng đổi hướng. Quá may cho U22 Việt Nam khi thủ thành Trung Kiên vẫn có thể nhoài người cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ 2.
21'
Burapha Yotsako sút phạt đẹp mắt mở tỷ số
Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan khiến U22 chịu quả phạt từ khoảng cách 27m. Trên chấm đá phạt Burapha Yotsako tung cú sút đưa bóng vòng qua hàng rào khiến thủ môn Trung Kiên dù chạm được tay vào bóng cũng không thể cản phá.
17'
Thủ thành Trung Kiên bắt gọn trái bóng từ quả phạt góc của cầu thủ U22 Thái Lan.
11'
Sau ít phút đầu để đối thủ có phần lấn lướt, các cầu thủ U22 Việt Nam đang dần chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép lên phần sân của đội chủ nhà.
4'
U22 Việt Nam được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U22 Thái Lan.
2'
Lợi thế sân nhà giúp U22 Thái Lan nhập cuộc chủ động, Ratree Seksan là người có được pha kết thúc đầu tiên nhưng bóng đi vọt xa U22 Việt Nam.
19h30
Trọng tài chính người Iran - Mooud Bonyadifard thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h22
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trong trận chung kết, U22 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U22 Thái Lan mặc quần áo màu xanh.
19h15
CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Rajamangala
Đội hình xuất phát của U22 Viet Nam
Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
CĐV Việt Nam cuồng nhiệt bên ngoài sân Rajamangala
CĐV Việt Nam khuấy động không khí trước trận chung kết
Nhận định trước trận
U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33 bằng hai con đường khác nhau, nhưng cùng chung đích đến là ngôi vương khu vực. Đội chủ nhà gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tấn công trực diện, tốc độ cao và hiệu suất ghi bàn đáng nể, với Yotsakorn Burapha là trung tâm của mọi phương án lên bóng.
Ngược lại, U22 Việt Nam thể hiện hình ảnh của một đội bóng biết vượt khó. Sau vòng bảng đầy thử thách, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy sự ổn định, tính tổ chức cao và khả năng ra đòn chính xác ở thời điểm quyết định.
Lịch sử và tâm lý đang đứng về phía Việt Nam, song bóng đá trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ. Muốn giành chiến thắng, U22 Việt Nam cần khóa chặt ngòi nổ của Thái Lan, kéo đối thủ vào cuộc chiến thể lực và tận dụng những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà để định đoạt trận đấu.
Thông tin lực lượng:
Hai đội đầy đủ lực lượng.