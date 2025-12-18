Highlights U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan

Trận chung kết SEA Games 33 mở ra theo kịch bản đầy thử thách với U22 Việt Nam khi Thái Lan chơi áp đảo và sớm vươn lên dẫn trước. Phút 21, Yotsakorn Burapha ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt, trước khi Seksan Ratree tận dụng pha phản công nhanh để nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua liên tiếp khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik chịu sức ép lớn sau hiệp một.

Bóng đá Việt Nam lần thứ ba giành HCV SEA Games - Ảnh: SN

Bước ngoặt đến trong hiệp hai nhờ những điều chỉnh táo bạo về nhân sự. Phút 49, Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam. Chỉ hơn 10 phút sau, từ sức ép không chiến liên tục, thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Trong hiệp phụ, bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng. Phút 97, Thanh Nhàn tận dụng tình huống bóng bật ra, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2. Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc. Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của Đại hội thể thao khu vực.

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Đình Bắc (49' pen), Waris Schoolthong (60' phản lưới), Thanh Nhàn (96')

U22 Thái Lan: Burapha Yotsako (21'), Ratree Seksan (31')

Đội hình ra sân

U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach (Phichitchai 28'), Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon.

U22 Việt Nam: Kiên Trung, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường (Thái Sơn 38'), Văn Khang (Văn Thuận 46'), Viktor Lê (Thanh Nhàn 46' - Quốc Việt 100'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Ngọc Mỹ 111').