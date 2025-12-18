Highlights U22 Việt Nam 3-2 U22 Thái Lan

Trận chung kết SEA Games 33 mở ra theo kịch bản đầy thử thách với U22 Việt Nam khi Thái Lan chơi áp đảo và sớm vươn lên dẫn trước. Phút 21, Yotsakorn Burapha ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt, trước khi Seksan Ratree tận dụng pha phản công nhanh để nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thua liên tiếp khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik chịu sức ép lớn sau hiệp một.

W-u22 viet nam 7.jpg
Bóng đá Việt Nam lần thứ ba giành HCV SEA Games - Ảnh: SN

Bước ngoặt đến trong hiệp hai nhờ những điều chỉnh táo bạo về nhân sự. Phút 49, Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam. Chỉ hơn 10 phút sau, từ sức ép không chiến liên tục, thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Trong hiệp phụ, bản lĩnh của U22 Việt Nam lên tiếng. Phút 97, Thanh Nhàn tận dụng tình huống bóng bật ra, dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2. Lội ngược dòng ngoạn mục, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc. Đây là lần thứ ba bóng đá Việt Nam bước lên bục cao nhất của Đại hội thể thao khu vực.

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Đình Bắc (49' pen), Waris Schoolthong (60' phản lưới), Thanh Nhàn (96')

U22 Thái Lan: Burapha Yotsako (21'), Ratree Seksan (31')

Đội hình ra sân

U22 Thái Lan: Phosoman Sorawat, Ratree Seksan, Tamma Chanon. Buaphan Chanapach (Phichitchai 28'), Boonlha Sittha, Kamyok Kakana, Chool Thong Waris, Otton Chaiyaphon, Sanron Iklas, Maneekorn Khon-Ek, Burapha Yotsakon. 

U22 Việt Nam: Kiên Trung, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Quốc Cường (Thái Sơn 38'), Văn Khang (Văn Thuận 46'), Viktor Lê (Thanh Nhàn 46' - Quốc Việt 100'), Xuân Bắc, Đình Bắc (Ngọc Mỹ 111'). 

18/12/2025 | 23:25

Khoảnh khắc U22 Việt Nam nhận HCV quý giá

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/w-u22-viet-nam-4-4931.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/w-u22-viet-nam-7-4932.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/w-kim-sang-sik-4933.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/w-u22-viet-nam-4934.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 22:34

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ăn mừng sau trận đấu

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-7-4541.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-3-4542.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-6-4543.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-4544.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 22:05

KẾT THÚC

Trận đấu kết với chiến thắng ngoạn mục 3-2 dành cho U22 Việt Nam cùng chức vô địch SEA Games đầy cảm xúc ngay trên đất Thái Lan.

18/12/2025 | 22:03

120'

CĐV Việt Nam trải qua phen thót tim khi cú sút của cầu thủ U22 Thái Lan từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

18/12/2025 | 22:00

117'

U22 Việt Nam phản công mở ra cơ hôi ngon ăn để "kết liễu" đối thủ nhưng hậu vệ Thái Lan kịp thời ngăn cản cú dứt điểm của Ngọc Mỹ.

18/12/2025 | 21:55

113'

U22 Thái Lan bắt đầu dốc toàn lực gây sức ép hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 3-3, tuy nhiên hàng thủ U22 Việt Nam đang chơi đầy quả cảm.

18/12/2025 | 21:53

111'

Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik rút ra để nhường chỗ cho Ngọc Mỹ. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của U22 Việt Nam.

18/12/2025 | 21:50

105'

Dẫn ngược 3-2, các cầu thủ U22 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, sẵn sàng phạm lỗi từ xa khi cần thiết.

18/12/2025 | 21:38

100'

Thành Nhàn bị đau sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Thái Lan. Anh được thay ra để nhường chỗ cho Quốc Việt.

18/12/2025 | 21:34

96'

Thanh Nhàn lập đại công, U22 Việt Nam dẫn 3-2

Xuất phát từ pha tổ chức tấn công sắc nét bên cánh trái, Văn Thuận dứt điểm trong vòng cấm buộc thủ môn Phosoman Sorawat cản phá. Thanh Nhàn lập tức băng vào đá bồi tung lưới U22 Việt Nam lần thứ hai.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-1-4070.jpg?width=0&s=rV407JDWs-tEniayzsBtqg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-2-4073.jpg?width=0&s=33u13I0pgVv441PWQN62cA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-dinh-bac-2-4071.jpg?width=0&s=77LzEbBvBfCaAQAxGb4DKg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-thanh-nhan-4072.jpg?width=0&s=gMKNiyx2GAZ-xGZQ_YhKjw
Thanh Nhàn cởi áo ăn mừng - Ảnh: SN
18/12/2025 | 21:24

Hiệp phụ

Hòa nhau 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để định đoạt trận đấu.

18/12/2025 | 21:20

90'+1

Thanh Nhàn suýt ghi bàn định đoạt trận đấu

Đình Bắc mở bóng xuống cánh trái cho Phi Hoàng, anh tạt vào từ đáy biên để Thanh Nhàn quăng chân dứt điểm một chạm rất nhanh nhưng thủ môn Phosoman Sorawat cản phá xuất sắc.

18/12/2025 | 21:13

84'

Xuân Bắc bị đau ở gót chân phải, anh cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.

18/12/2025 | 21:09

80'

Sau khi thay liền 3 cầu thủ, U22 Thái Lan đẩy cao đội hình gây sức ép khiến hàng thủ U22 Việt Nam phải làm việc vất vả.

18/12/2025 | 21:05

77'

U22 Việt Nam vẫn đang kiểm soát thế trận, khiến chủ nhà Thái Lan không dám mạo hiểm dâng cao.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 4.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 21:00

72'

Cột dọc cứu thua cho U22 Thái Lan

Vẫn từ quả phạt góc của U22 Việt Nam, bóng tìm đến vị trí của Hiểu Minh nhưng cú đánh đầu cận thành của trung vệ áo đỏ lại lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

18/12/2025 | 20:56

66'

Xuân Bắc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho U22 Việt Nam, quá đáng tiếc khi Xuân Bắc không thắng được thủ môn Phosoman Sorawat trong pha đối mặt cận thành.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 3.jpg
Tình huống Xuân Bắc bỏ lỡ - Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:49

60'

U22 Việt Nam có bàn gỡ hòa 2-2

Từ tình huống đá phạt góc của U22 Việt Nam, Lý Đức tranh chấp tì đè khó chịu khiến Waris Schoolthong của U22 Thái Lan vô tình đưa bóng về lưới nhà.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-2-3789.jpg?width=0&s=TufdLQ5looaI8zttRbeYKg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-1-3788.jpg?width=0&s=DZGk7q21Hf65DuPSwWhzyg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:44

55'

Từ cánh phải, Đình Bắc quyết định thực hiện cú đá phạt thẳng về khung thành U22 Thái Lan nhưng bóng đi không trúng đích.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 6.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:36

48'

Đình Bắc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U22 Việt Nam

Pha phối hợp ăn ý của U22 Việt Nam, Thái Sơn chọc khe để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và bị thủ môn Phosoman Sorawat phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, đích thân Đình Bắc đánh lừa người gác đền Thái Lan thắp lên hi vọng cho đội bóng áo đỏ.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-dinh-bac-2-3520.jpg?width=0&s=2Ajt03BTi0PO1bLzA4Gr4Q
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-dinh-bac-1-3521.jpg?width=0&s=TyZ7kMEQ3LjteG2Is2ghIA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-dinh-bac-3522.jpg?width=0&s=qZmpuu6gsfWk1lAN7TKhtA
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-dinh-bac-3-3523.jpg?width=0&s=WckmAxhCtbYEVFw8GHZhhw
Niềm vui vỡ òa của Đình Bắc và các đồng đội - Ảnh: SN
U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan dinh bac 1.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:35

46'

Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định rút hai tiền vệ Văn Khang và Viktor Lê ra để tung Văn Thuận cùng Thanh Nhàn vào thế chỗ.

18/12/2025 | 20:19

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà U22 Thái Lan.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 3.jpg
Đình Bắc không có cơ hội dứt điểm trong hiệp một - Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:16

45'

Hàng thủ U22 Thái Lan vẫn đang thi đấu kín kẽ khiến hàng công của U22 Việt Nam chưa tiếp tiếp cận được với khung thành của thủ môn Phosoman Sorawat.

18/12/2025 | 20:09

40'

Minh Phúc tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Viktor Lê bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U22 Thái Lan.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 2.jpg
Trận chung kết diễn ra quyết liệt - Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:08

38'

HLV Kim Sang Sik quyết định rút Quốc Cường ra để tung tiền vệ Thái Sơn vào thế chỗ.

18/12/2025 | 20:03

33'

Chỉ trong vòng hơn một phút, khung thành của U22 Việt Nam liên tục bị đe dọa bởi hai pha dứt điểm và chỉ có may mắn mới không phải nhận thêm bàn thua.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 4.jpg
Đình Bắc đi bóng trước sự theo kèm của Burapha Yotsakon - Ảnh: SN
18/12/2025 | 20:01

31'

Ratree Seksan nhân đôi cách biệt

Mải mê tấn công U22 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Ratree Seksan kết thúc đường phản công nhanh của đội chủ nhà bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-6-3222-3239.jpg?width=0&s=OiV72CGGg6BNbM3ZAOvF-Q
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-1-3225.jpg?width=0&s=LUm_P182p8v09P1StLE13A
Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:59

28'

 U22 Thái Lan phải thay người bất đắc dĩ khi Buaphan Chanapach dính chấn thương, Phichitchai là cầu thủ vào thế chỗ.

18/12/2025 | 19:55

25'

Trung Kiên sửa sai cho Hiểu Minh

Cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan khiến nỗ lực cản phá của Hiểu Minh làm trái bóng đổi hướng. Quá may cho U22 Việt Nam khi thủ thành Trung Kiên vẫn có thể nhoài người cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ 2.

18/12/2025 | 19:51

21'

Burapha Yotsako sút phạt đẹp mắt mở tỷ số

Quốc Cường phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan khiến U22 chịu quả phạt từ khoảng cách 27m. Trên chấm đá phạt Burapha Yotsako tung cú sút đưa bóng vòng qua hàng rào khiến thủ môn Trung Kiên dù chạm được tay vào bóng cũng không thể cản phá.

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-4-3188.jpg?width=0&s=beQ6qBlaanwb_1fuNQxOeg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-1-3186-3189.jpg?width=0&s=t5yy75GvIMAL4HtopBiJNg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-2-3184.jpg?width=0&s=jZMRTjCroMCtgGQg0Fe_gg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-3-3185-3190.jpg?width=0&s=LWfiOKDe0njoYwL-YbU7bg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:46

17'

Thủ thành Trung Kiên bắt gọn trái bóng từ quả phạt góc của cầu thủ U22 Thái Lan.

18/12/2025 | 19:41

11'

Sau ít phút đầu để đối thủ có phần lấn lướt, các cầu thủ U22 Việt Nam đang dần chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép lên phần sân của đội chủ nhà.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 2.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:35

4'

U22 Việt Nam được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U22 Thái Lan.

18/12/2025 | 19:31

2'

Lợi thế sân nhà giúp U22 Thái Lan nhập cuộc chủ động, Ratree Seksan là người có được pha kết thúc đầu tiên nhưng bóng đi vọt xa U22 Việt Nam.

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan 3.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:30

19h30

Trọng tài chính người Iran - Mooud Bonyadifard thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

18/12/2025 | 19:22

19h22

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trong trận chung kết, U22 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U22 Thái Lan mặc quần áo màu xanh.

u22 viet nam 2.jpg
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam - Ảnh: SN
u22 viet nam 1.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:15

19h15

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/19h5-3057.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/19h5-3058.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-2-3059.jpg
Đình Bắc, Viktor Lê và các đồng đội khởi động trước trận đấu - Ảnh: SN
18/12/2025 | 19:01

Cầu thủ hai đội khởi động trước trận đấu

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/u22-viet-nam-vs-u22-tha-lan-2-3016.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cau-thu-hai-doi-khoi-dong-truoc-tran-dau-3017.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 18:51

CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Rajamangala

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-1-2997.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-2-2998.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-3-2999.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 18:35

Đội hình xuất phát của U22 Viet Nam

U22 Viet Nam.jpg
18/12/2025 | 18:30

Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

U22 Viet Nam vs U22 Tha Lan.jpg
18/12/2025 | 18:05

CĐV Việt Nam cuồng nhiệt bên ngoài sân Rajamangala

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-4-2697.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-1-2698.jpg
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-5-2699.jpg
Ảnh: SN
18/12/2025 | 17:52

CĐV Việt Nam khuấy động không khí trước trận chung kết

(Song Ngư: Từ Bangkok, Thái Lan)

https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-2681.jpg?width=0&s=4g3rZ_3TZaApR2zSbE2Gxw
https://vms-files.vietnamnet.vn/vps_images/000001/000003/2025/12/18/cdv-viet-nam-2-2679.jpg?width=0&s=8gAuB8Ky_wdfUE3c66DcuA
Ảnh: SN
18/12/2025 | 17:50

Nhận định trước trận

U22 Thái Lan và U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33 bằng hai con đường khác nhau, nhưng cùng chung đích đến là ngôi vương khu vực. Đội chủ nhà gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tấn công trực diện, tốc độ cao và hiệu suất ghi bàn đáng nể, với Yotsakorn Burapha là trung tâm của mọi phương án lên bóng.

Ngược lại, U22 Việt Nam thể hiện hình ảnh của một đội bóng biết vượt khó. Sau vòng bảng đầy thử thách, thầy trò HLV Kim Sang Sik cho thấy sự ổn định, tính tổ chức cao và khả năng ra đòn chính xác ở thời điểm quyết định.

Lịch sử và tâm lý đang đứng về phía Việt Nam, song bóng đá trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ. Muốn giành chiến thắng, U22 Việt Nam cần khóa chặt ngòi nổ của Thái Lan, kéo đối thủ vào cuộc chiến thể lực và tận dụng những khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà để định đoạt trận đấu.

18/12/2025 | 15:10

Thông tin lực lượng:

Hai đội đầy đủ lực lượng.

