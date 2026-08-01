Khởi tranh từ ngày 30/7, với chủ đề “Khởi đầu đam mê - Đánh thức tiềm năng”, giải Football Festival Việt Nam 2026 thu hút gần 1.000 cầu thủ nhí từ 44 đội bóng cộng đồng toàn quốc đã bế mạc vào chiều 1/8 tại Nha Trang (Khánh Hòa).
Sau 3 ngày thi đấu sôi động với 118 trận, giải ghi nhận chức vô địch U9 thuộc về MFC Bình Dương; vô địch U11: Phúc An TPHCM; vô địch U13: MFC Bình Dương.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay, trong lần tổ chức giải đã thu hút đông đảo trung tâm, CLB bóng đá cộng đồng, ngoài chuyên nghiệp và cả CLB chuyên nghiệp, trong không khí sôi nổi, nhiệt huyết. Ông mong festival tổ chức thường niên và mở rộng khắp cả nước để tạo môi trường bóng đá lành mạnh cho các em.