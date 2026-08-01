Bế mạc giải Football Festival Việt Nam 2026 tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Khởi tranh từ ngày 30/7, với chủ đề “Khởi đầu đam mê - Đánh thức tiềm năng”, giải Football Festival Việt Nam 2026 thu hút gần 1.000 cầu thủ nhí từ 44 đội bóng cộng đồng toàn quốc đã bế mạc vào chiều 1/8 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Sau 3 ngày thi đấu sôi động với 118 trận, giải ghi nhận chức vô địch U9 thuộc về MFC Bình Dương; vô địch U11: Phúc An TPHCM; vô địch U13: MFC Bình Dương.

Ban tổ chức trao giải cho CLB và các cầu thủ đạt danh hiệu tại giải đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay, trong lần tổ chức giải đã thu hút đông đảo trung tâm, CLB bóng đá cộng đồng, ngoài chuyên nghiệp và cả CLB chuyên nghiệp, trong không khí sôi nổi, nhiệt huyết. Ông mong festival tổ chức thường niên và mở rộng khắp cả nước để tạo môi trường bóng đá lành mạnh cho các em.

Các cầu thủ nhí thi đấu hết sức tích cực suốt thời gian diễn ra giải.

Niềm vui của huấn luận viên cũng như các cầu thủ khi đội nhà ghi bàn thắng.

Niềm vui vỡ òa của cầu thủ khi chiến thắng.

Những màn tranh cướp, thi đấu quyết liệt của những cầu thủ nhí.

Đông đảo người hâm mộ tập trung trên khán đài theo dõi các trận bóng.