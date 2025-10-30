Quốc hội sáng nay tiếp tục thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay, dự kiến kế hoạch năm tới.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) nhận định mục tiêu cho giai đoạn tới là Việt Nam phải trở thành nước phát triển vào năm 2045, thậm chí sớm hơn nếu biết cách “vượt qua các giới hạn của chính mình”.

Ông nhấn mạnh, phát triển không chỉ đo bằng thu nhập bình quân đầu người đạt 15.000 hay 25.000 USD/năm, mà còn phải là “phát triển nhanh và bền vững” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa: Phải chuyển đổi phương thức và mô hình tăng trưởng sang kinh tế trí tuệ, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Quốc hội

Cảnh báo nguy cơ “bẫy thu nhập trung bình”, ông dẫn các nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) cho biết, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình “đang trở thành thách thức cực đại” mà nền kinh tế phải vượt qua.

Muốn thoát "bẫy thu nhập trung bình", theo ông, nền kinh tế phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ, chống chịu và cạnh tranh quốc tế.

Bên cạnh đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh yếu tố con người - nguồn nhân lực quyết định thành bại của mọi đường lối, chủ trương.

Ông dẫn nhận định của Ủy ban Kinh tế và Tài chính "phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với việc phân bổ đủ nguồn lực về nhân sự, tài chính, công nghệ và cơ sở vật chất". Tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người giữ vị trí lãnh đạo bị tác động đáng kể.

Đại biểu đề nghị có quyết định đột phá về thu nhập và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc: “Lương cán bộ, công chức, viên chức phải ngang mức sống trung bình của xã hội, không để họ trở thành tầng lớp nghèo”.

Đồng thời, theo ông phải thiết lập hệ thống đánh giá (KPI) hợp lý, có chế tài nghiêm nhưng song hành với chế độ đãi ngộ xứng đáng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đào tạo và thu hút nhân tài, trong bổ nhiệm cần áp dụng tiêu chuẩn, tiêu chí, cách thức khoa học, khách quan và công tâm vì lợi ích cao nhất của đất nước.

“Trong kháng chiến, biết bao nhân sỹ, trí thức, quan lại chế độ cũ đã được Bác Hồ tin tưởng, giao trọng trách, thậm chí giao cả quyền Chủ tịch nước, đã cống hiến xứng đáng cho đất nước. Họ không hề thuộc diện được quy hoạch và không phải đảng viên. Hòa bình thống nhất đã hơn 50 năm, không có lý do gì chúng ta không thể làm theo bài học dùng người của Bác Hồ”, ông Nghĩa nói.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa thẳng thắn nhìn nhận: “Thách thức lớn và kéo dài nhiều năm là khâu tổ chức thực hiện, khoảng cách giữa nghị quyết và thực tiễn, giữa nói và làm. Chúng ta có nhiều chủ trương, nghị quyết đúng đắn, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được biến thành thực tiễn cuộc sống một cách thực chất. Đó mới là điều nhân dân mong đợi nhất”.

Có thể thiếu điều kiện vật chất nhưng tuyệt đối không thiếu niềm tin của dân

Đại biểu K'Nhiễu (Lâm Đồng) chia sẻ góc nhìn từ cơ sở, nơi mỗi cán bộ, công chức đang âm thầm làm việc với mong muốn mang lại sự hài lòng cho nhân dân.

Ông cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy tinh gọn hơn song "đằng sau hai chữ tinh gọn là khối lượng công việc tăng lên đáng kể và áp lực rất lớn đối với cán bộ cơ sở".

Đại biểu K'Nhiễu: Mỗi hành động chậm trễ hay thiếu trách nhiệm đều tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu dẫn chứng ở xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng - địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ xã vừa phải tham mưu, vừa tiếp dân, vừa giải quyết thủ tục hành chính, triển khai chuyển đổi số, đồng thời đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân.

Mặc dù công việc nhiều và điều kiện hạn chế, tinh thần trách nhiệm của cán bộ vẫn không bao giờ thiếu. Có những buổi tối, trụ sở vẫn sáng ánh đèn lúc 19-20h, "anh em vẫn kiên trì giải quyết từng hồ sơ đúng hẹn để người dân không phải chờ đợi".

Đại biểu K'Nhiễu nhấn mạnh, động lực công vụ không phải điều gì xa vời khi người dân được hướng dẫn tận tình, nhận kết quả đúng hẹn và mỉm cười cảm ơn.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, đại biểu đề nghị Chính phủ hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cán bộ làm thật thì phải được bảo vệ, được tin tưởng để phát huy sáng tạo trong công việc.

Theo ông, cần nâng cao điều kiện làm việc tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại để cán bộ phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Ông cũng đề xuất bố trí đủ số lượng người làm việc phù hợp với khối lượng công việc thực tế sau khi sắp xếp. Bởi khi nhiệm vụ tăng lên nhưng biên chế không đổi sẽ khó bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ. Theo ông, sự cân đối này là yếu tố then chốt để bộ máy tinh gọn mà vẫn hiệu quả.

"Chúng tôi - những cán bộ cơ sở vùng khó khăn luôn ý thức trách nhiệm của mình là phải gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết việc của dân nhanh hơn.

Có thể thiếu về điều kiện cơ sở, vật chất, tuy nhiên tuyệt đối không thể thiếu niềm tin của dân và lòng tự hào của người cán bộ. Khi hai điều ấy được giữ trọn, dù ở bất cứ đâu mỗi cán bộ vẫn sẽ phục vụ hết lòng với dân", đại biểu chia sẻ.