Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Việt Nam và Nam Phi có quan hệ gắn bó lịch sử xuất phát từ lý tưởng chung vì độc lập, tự do và tinh thần đoàn kết Á - Phi cao cả.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa

Trải qua 70 năm, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi - người bạn thân thiết, đối tác châu Phi đầu tiên Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển từ năm 2004.

Nhìn lại quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, khâm phục sự kiên cường, bền bỉ và ngưỡng mộ những thành tựu ấn tượng của Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa gặp gỡ báo chí

Tổng thống Cyril Ramaphosa cho biết, tham gia đoàn thăm Việt Nam có nhiều bộ trưởng kỳ cựu trong các lĩnh vực quan trọng.

Tổng thống chia sẻ, Việt Nam là người bạn thân thiết, đối tác quan trọng của Nam Phi tại khu vực châu Á. Chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm của Nam Phi trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng, trên tinh thần thiện chí, chân thành, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nam Phi sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cyril Ramaphosa đã thống nhất định hướng và phấn đấu hoàn tất thủ tục để sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác chiến lược trong năm 2025, nhằm tạo xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự gần gũi và tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn các cấp.

Về kinh tế, hai bên nhất trí cho rằng việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư là động lực, giải pháp trung tâm nhằm tạo chuyển biến về chất trong hợp tác kinh tế, tương xứng với quy mô và nhu cầu thị trường, bảo đảm cân bằng lợi ích của đôi bên. Hai lãnh đạo đề nghị hai nước mở cửa thị trường cho các hàng hóa thế mạnh và doanh nghiệp của mỗi bên.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, gìn giữ hòa bình, giáo dục, đào tạo nghề, hạ tầng, kinh tế xanh...; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu nghệ thuật, văn hóa, thể thao và du lịch.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Việt Nam dành cho đoàn

Hai nước cũng sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là các văn kiện nền tảng như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định khai thác khoáng sản, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc...

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao.

Nam Phi liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.

Thủ tướng cho rằng, hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh Thuế quan miền Nam châu Phi.

Hai lãnh đạo tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Tổng thống Cyril Ramaphosa, nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nam Phi trong chuyến thăm Nam Phi năm 2019

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ vui mừng tận mắt chứng kiến những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển.

Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á. Tổng thống đánh giá cao mô hình phát triển hiệu quả và đường lối đối ngoại rộng mở, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam.

Hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tổng thống Nam Phi mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải...

Tổng thống Ramaphosa cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững và cải cách cơ chế quản trị toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác

Tổng thống Nam Phi khẳng định, Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á

Cùng nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của hợp tác, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng...

Hai lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.