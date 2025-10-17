Yếu tố cốt lõi của công trình xanh

Đầu năm 2024, thương hiệu sơn bột tĩnh điện Interpon của AkzoNobel gây chú ý khi công bố cung cấp sơn để bảo vệ mặt ngoài bao gồm cửa sổ, mặt đứng và lam gió cho khu phức hợp hạng sang ven sông Sài Gòn Grand Marina thông qua các dòng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế AAMA2604. Các dòng sơn được lựa chọn đều vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Hiệp hội các Nhà sản xuất Kiến trúc Hoa Kỳ về hiệu suất trên nhôm định hình, được đánh giá cao về khả năng bảo vệ và giữ màu, với chính sách bảo hành lên đến 25 năm cho màng film và 15 năm cho độ bền màu, đáp ứng tốt điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Khu phức hợp hạng sang ven sông Sài Gòn Grand Marina được bảo vệ mặt ngoài bao gồm cửa sổ, mặt đứng và lam gió bởi Thương hiệu sơn bột tĩnh điện Interpon của AkzoNobel

Việc ứng dụng sơn hiệu suất cao này là minh chứng rõ nét cho xu hướng tập trung vào tính bền vững của các công trình đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trên thực tế, sơn không chỉ bảo vệ và duy trì tính thẩm mỹ cho công trình mà còn kéo dài tuổi thọ vật liệu, giảm tần suất bảo trì và tiết kiệm nguồn lực. Sơn bột tĩnh điện Interpon từ AkzoNobel tiên phong dẫn đầu xu hướng toàn cầu, mang đến các bộ sưu tập độc đáo như Futura, Stone Effect và Anodic, được các kiến trúc sư tại Việt Nam và trên toàn thế giới ưa chuộng, lựa chọn cho những công trình biểu tượng, khẳng định đẳng cấp và sự tinh tế.

Được biết, phát thải carbon của ngành xây dựng đang chiếm tới 38% tổng lượng phát thải ở Việt Nam. Trong đó, có khoảng 70% đến từ hoạt động vận hành của các công trình và 30% còn lại đến từ carbon tiềm ẩn, tức lượng carbon phát thải trong quá trình sản xuất các vật liệu xây dựng để tạo ra công trình.

Giải pháp bảo vệ bền vững toàn diện

Tại hội thảo “Giải pháp xanh từ sơn và chất phủ” do AkzoNobel tổ chức vào tháng 8, bà Pamela Phua, Giám đốc Phát triển Bền vững và Cải tiến Sản phẩm của công ty, khẳng định sơn và chất phủ đóng vai trò cốt lõi để phát triển các công trình xanh nhằm “xanh hoá” ngành xây dựng nhờ tính bền vững toàn diện trên toàn chuỗi cung ứng. Theo đó, các giải pháp sơn hiệu suất cao hiện nay được đảm bảo từ khâu nguyên vật liệu, sản xuất đến ứng dụng đều thân thiện với môi trường và sức khoẻ con người. Đặc biệt, các sản phẩm sơn có thể được phân phối theo bộ giải pháp đáp ứng nhiều nhu cầu về lớp phủ khác nhau, giúp tạo nên công trình bền vững từ trong ra ngoài.

Điển hình như để đáp ứng nhu cầu phát triển các công trình xanh, AkzoNobel đã giới thiệu danh mục giải pháp toàn diện bao gồm Sơn bột Tĩnh điện, Sơn Bảo vệ, Sơn Trang trí giúp bảo vệ hiệu quả từ công trình nhà ở đến công cộng, từ mặt ngoài đến tường nội thất. Công ty tiên phong giảm khí thải VOC nhờ công nghệ sơn tĩnh điện và kỹ thuật thu hồi hiệu quả, góp phần tuần hoàn vật liệu 100%.

Đối với kết cấu thép, các giải pháp chuyên dụng Sơn Bảo vệ International Paint của AkzoNobel đã và đang góp phần chống ăn mòn và chống cháy hiệu quả, bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho nhiều công trình công cộng và toà nhà ở Việt Nam. Một trong những điểm nhấn của cả các công trình là sử dụng dòng sơn phủ gốc Fluorocarbon, bền màu vượt trội so với sơn phủ gốc Polyurethane (PU) thông thường, giúp cho công trình tỏa sáng, và đẹp cùng thời gian. Các giải pháp chuyên dụng Sơn Bảo vệ International Paint của AkzoNobel góp phần bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho dự án sân bay quốc tế tại Việt Nam và một số dự án giao thông trọng điểm tại TP.HCM.

Đối với Sơn Trang trí, kể từ năm 2017, AkzoNobel bảo vệ cho các hải đăng biểu tượng của Việt Nam như hải đăng Đại Lãnh, hải đăng Vũng Tàu, hải đăng Cù Lao Xanh khỏi thời tiết khắc nghiệt của vùng biển với dòng sản phẩm Dulux Weathershield. Ngoài ra, các sản phẩm sơn nội thất thuộc đơn vị này cũng đáp ứng được nhu cầu sống xanh ngày càng cao của thị trường nhờ nồng độ VOC thấp, tính năng kháng khuẩn, kháng virus hay công nghệ giúp giảm nhiệt độ bề mặt công trình giúp tiết kiệm chi phí năng lượng.

Những hoạt động xanh hóa trong ngành sơn đang mở ra một bước chuyển lớn đối với ngành xây dựng bất động sản. Đây là một tín hiệu vui trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực giảm phát thải khí nhà kính theo các cam kết mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Bích Đào