Sau khi sáp nhập ba xã Tân Trung, Bình Đông và Long Hưng, với diện tích gần 49 km² và dân số hơn 46.000 người, Sơn Qui chính thức trở thành một phường mới, mang nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nền tảng thuần nông với người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa và hoa màu, địa phương đã nhanh chóng bắt nhịp xu hướng phát triển, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kết nối kinh tế phía Đông của tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ phường Sơn Qui được kiện toàn với 692 đảng viên sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở đảng, đóng vai trò hạt nhân chính trị trong mọi phong trào, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

Sơn Quy sáp nhập từ ba xã Tân Trung, Bình Đông và Long Hưng.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Sơn Qui triển khai đồng bộ 72 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế… với tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng. Những tuyến đường nông thôn lầy lội xưa kia nay đã được bê tông hóa, mở rộng, tạo kết nối thuận lợi giữa các ấp, khu phố. Hệ thống điện được nâng cấp, đảm bảo 100% hộ dân có điện sử dụng ổn định, an toàn.

Song song đó, địa phương chú trọng kiên cố hóa kênh mương, trạm bơm, hệ thống cấp nước sinh hoạt – giúp hàng ngàn hộ dân ổn định đời sống, yên tâm sản xuất. Những công trình này không chỉ là kết quả của sự đầu tư từ Nhà nước, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với sự đóng góp tích cực từ chính người dân trong giám sát, phản biện, theo dõi quá trình thi công và vận hành.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, Sơn Qui xác định rõ quan điểm: lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể của quá trình phát triển. Mọi công trình, chương trình, dự án đều được triển khai công khai, minh bạch, có sự tham gia ý kiến của người dân từ khâu quy hoạch đến thực hiện. Các tổ giám sát cộng đồng được thành lập tại từng khu dân cư để theo dõi tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư công trình.

Chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” được triển khai thực chất. Nhờ đó, người dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả, mà còn là người đồng hành, giám sát, bảo vệ và duy trì các thành quả đó. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở đã giúp hạn chế tiêu cực, lãng phí, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng tính bền vững trong các công trình nông thôn mới.

Sơn Qui kiên trì chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ. Trong nông nghiệp, các mô hình ứng dụng công nghệ cao, giống cây trồng năng suất vượt trội, liên kết sản xuất – tiêu thụ được đẩy mạnh. Hai xã cũ là Tân Trung và Bình Đông từng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nay tiếp tục phát huy vai trò "điểm sáng" trong toàn phường.

Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng như: thịt gà Gò Công, khô gà cay, lạp xưởng, củ cải muối... được chứng nhận 3 – 4 sao, khẳng định thương hiệu địa phương trên thị trường. Toàn phường hiện có gần 300 hộ kinh doanh cá thể và 30 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... được triển khai kịp thời, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2025 - 2030, Sơn Qui đặt mục tiêu trở thành phường văn minh, hiện đại, là trung tâm kết nối phía Đông tỉnh Đồng Tháp với định hướng thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp Bình Đông, Cụm công nghiệp Mỹ Lợi, Khu đô thị Long Hưng, Gò Công Central…

Với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, Sơn Qui sẽ sớm trở thành phường nông thôn mới kiểu mẫu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 8,5 - 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng vào năm 2030. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh – sạch – bền vững được xác định là hướng đi chiến lược, góp phần nâng cao giá trị và chất lượng cuộc sống.

Mỗi tuyến đường được bê tông hóa, mỗi mô hình sản xuất hiệu quả, mỗi gia đình vươn lên thoát nghèo… đều in đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, sự chủ động và trách nhiệm của người dân Sơn Qui.