M-TP Entertainment - fanpage có dấu tick xanh xác nhận chính chủ của công ty do ca sĩ Sơn Tùng M-TP điều hành vừa đăng thông báo về việc cập nhật phiên bản MV Come my way.

Theo đó, phía Sơn Tùng M-TP quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come my way thông qua việc điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề (after-credits scene).

Cụ thể là cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trầm ngâm tại di tích đổ nát cuối MV phiên bản trước - bị nghệ sĩ Lê Giang tố là xâm phạm bản quyền - đã bị loại khỏi phiên bản này.

"Đây không phải quyết định đơn giản với chúng tôi. Với những người làm nghệ thuật, một tác phẩm sau khi hoàn thiện luôn mang giá trị và tâm huyết riêng, vì vậy mọi sự điều chỉnh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Việc điều chỉnh một tác phẩm sau khi đã hoàn thiện chưa bao giờ là lựa chọn được đưa ra một cách dễ dàng. Chính vì vậy, chúng tôi dành thời gian để quan sát và cân nhắc sự việc một cách thận trọng từ nhiều góc độ trước khi đi đến quyết định này.

Cảnh quay bị loại khỏi phiên bản MV "Come my way" mới nhất. Ảnh: Cắt từ video

Đây là quyết định được đưa ra trên tinh thần thiện chí với mong muốn để câu chuyện có thể lắng lại, hạn chế những trao đổi chưa cần thiết và tạo thêm không gian để các bên liên quan tiếp tục làm việc với nhau trong sự bình tĩnh, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau", M-TP Talent nêu quan điểm.

Phía Sơn Tùng M-TP nhấn mạnh việc điều chỉnh này "không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào". Mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên nếu có sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan và các quy định hiện hành.

"Là những người làm nghệ thuật, chúng tôi không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào phải tiếp tục đối diện với những áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp. Chúng tôi tin rằng mọi khác biệt về quan điểm đều xứng đáng được trao đổi trong sự tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau.

M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP luôn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong mọi hoạt động sáng tạo", trích văn bản.