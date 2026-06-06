Trong văn bản, Antiantiart - đơn vị sản xuất MV Come my way cho ca sĩ Sơn Tùng M-TP - xác nhận họ chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và triển khai các hạng mục sáng tạo của dự án này.

Toàn bộ quy trình rà soát, xác minh và sử dụng tư liệu để hình thành ý tưởng, thiết kế mỹ thuật trong MV do Antiantiart chủ động, trực tiếp triển khai và độc lập ra quyết định.

Vì vậy, đơn vị này nhận toàn bộ trách nhiệm trong vụ việc với nghệ sĩ Lê Giang.

Phía Antiantiart cho biết ngay khi nhận thông tin đã nhanh chóng liên hệ nghệ sĩ Lê Giang qua email; hôm 2/6 tiếp tục kết nối với chị qua email, điện thoại và đôi bên hiện đã trao đổi trực tiếp về vụ việc.

Đơn vị đang tiến hành rà soát và làm việc với Microwave Soups - đơn vị trực tiếp thiết kế và thi công chi tiết bối cảnh cho MV Come my way để xác định các yếu tố kỹ thuật, pháp lý và tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Di tích xuất hiện trong MV (trái) có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm "Vestige of the Land" (Tàn chỉ -phải). Ảnh: Tư liệu, chụp màn hình

Antiantiart cũng nhấn mạnh Công ty Cổ phần M-TP Talent chỉ là bên sử dụng dịch vụ; trao cho họ quyền chủ động triển khai, quyết định chuyên môn về các hạng mục sáng tạo cũng như đã ràng buộc họ phải tuân thủ các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

Vì vậy, phía Antiantiart nhận trách nhiệm khi đã không đảm bảo chất lượng công việc và các cam kết tuân thủ mà họ đã ký kết.

"Với tư cách là đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart chân thành xin lỗi Công ty Cổ phần M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh từ sự việc này. Đặc biệt, có những thông tin, nhận định quy chụp trách nhiệm cho Công ty Cổ phần M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là không phản ánh đúng quy trình thực tế của dự án và vai trò trách nhiệm của các bên.

Chúng tôi cam kết nỗ lực giải quyết triệt để sự việc trên cơ sở thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo và nghệ thuật; đồng thời sẵn sàng chịu các trách nhiệm và thực hiện các nghĩa vụ cần thiết với Công ty Cổ phần M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP nếu có", trích thông báo của Antiantiart.

Sơn Tùng M-TP đứng giữa di tích đổ nát trong MV. Ảnh: Cắt từ video

Đơn vị này xin cộng đồng mạng cho thêm thời gian để các bên tiếp tục trao đổi, giải quyết vụ việc; hạn chế suy diễn hoặc công kích các cá nhân, tập thể liên quan.

Fanpage M-TP Entertainment (công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP) cũng chia sẻ lại văn bản trên cùng chú thích: "Chúng tôi thấu hiểu những băn khoăn của khán giả và trân trọng sự quan tâm mà mọi người dành cho các hoạt động nghệ thuật cũng như các giá trị sáng tạo trong cộng đồng".

Phía Sơn Tùng M-TP nói trong quá trình hoạt động nghệ thuật luôn giữ vững các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tôn trọng các giá trị sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời đặt ra yêu cầu này với các đối tác, đơn vị hợp tác và bên cung cấp dịch vụ trong quá trình triển khai các dự án.

"Sự việc đang được đề cập là điều mà M-TP Entertainment không mong muốn và không lường trước được. Chúng tôi ghi nhận thông tin chính thức cũng như những nỗ lực giải quyết từ phía đơn vị sản xuất Antiantiart đồng thời theo dõi sát sao quá trình trao đổi và làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ sự việc", công ty của Sơn Tùng M-TP nêu.

Trích đoạn trong MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP.