Văn phòng mới Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Song Anh tọa lạc tại tầng 7, tòa nhà Gia Định Tower, địa chỉ số 566 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Phát biểu tại lễ khai trương văn phòng, ông Võ Nhật Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Song Anh cho biết, Công ty không ngừng đổi mới và phát triển đã từng bước khẳng định vị thế trong ngành xây dựng, đặc biệt ở các lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, kết cấu, MEP (cơ khí - điện - cấp thoát nước) và kiểm định chất lượng công trình.

“Với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển bền vững, công ty đã ứng dụng công nghệ BIM - Revit LOD 400 trong thiết kế và quản lý hồ sơ, nhằm mang đến cho đối tác những công trình đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và có giá trị bền vững,” ông Võ Nhật Hoàng chia sẻ.

Ông Võ Nhật Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Song Anh

Công ty Song Anh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021. Tiền thân của Song Anh là bộ phận kỹ thuật trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam (SLCC). Với nền tảng kinh nghiệm dày dạn và tinh hoa kỹ thuật được kế thừa từ các đơn vị tiền nhiệm, và đội ngũ nhân sự - chuyên gia đến từ các tập đoàn lớn, Song Anh không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm tạo ra giá trị vượt trội.

Với phương châm hoạt động đặt chất lượng - tiến độ - hiệu quả bền vững làm trọng tâm, Song Anh cam kết mang đến cho đối tác và khách hàng những công trình đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đảm bảo tiến độ thi công, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư.

Song Anh sở hữu đội ngũ nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn có tầm nhìn chiến lược - là những người đặt nền móng và đồng hành xuyên suốt cùng mỗi dự án.

Nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Song Anh

Hiện nay, Song Anh đang là một trong những đơn vị uy tín ở lĩnh vực Tổng thầu tư vấn, Thiết kế cho các dự án cao tầng, khu đô thị, khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng... Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, Song Anh cam kết đem đến những giải pháp thiết kế tối ưu nhất về công năng - thẩm mỹ - kỹ thuật và kinh tế cho mọi công trình.

Một số dự án điển hình mà Song Anh đang triển khai: dự án nhà ở xã hội Hòa Phú (K-Home New City), khu chung cư Regal Residence Ocean Quảng Bình, khánh sạn cao cấp chuẩn 5 sao Senere - Đà Nẵng… và các dự án đang thẩm tra và tối ưu thiết kế theo đơn đặt hàng từ các Chủ đầu tư.

Ngoài hoạt động chính là tư vấn thiết kế, Song Anh hiện còn là đơn vị tư vấn pháp lý, nghiên cứu thị trường. Chúng tôi nghiên cứu các dự án xung quanh tư vấn phân khác sản phẩm, tỷ lệ diện tích sản phẩm phù hợp , tư vấn chi phí cơ bản và giá bán phù hợp với khu vực đặt dự án. Ngoài các cố vấn có chuyên môn kỹ thuật cao, Công ty còn có các cố vấn về chi phí là các là thầu thi công có bề dày kinh nghiệm như An Phong, An Phú Gia...

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Song Anh với Công ty Cổ phần Xây dựng An Phong

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Song Anh với Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia

Tại buổi lễ, ông Võ Nhật Hoàng - Tổng giám đốc Song Anh, cũng thực hiện lễ ký kết hợp tác chiến lược với đối tác truyền thông là ca sĩ - nhạc sĩ A Tuân (CEO Simba Media Group).

Hình ảnh ký kết với Ca sĩ - nhạc sĩ A Tuân

