Khi Apple tiếp tục chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm vào ngày 1/4, hãng đã chia sẻ một cái nhìn hồi tưởng về những sản phẩm mang tính biểu tượng và sáng tạo được ra mắt trong suốt năm thập kỷ qua.

Chiếc Macintosh đầu tiên ra đời vào ngày 24/1/1984. Ảnh: Apple

Trên trang chủ của Apple, những hình ảnh quen thuộc về các sản phẩm mới đã được thay thế bằng một hoạt ảnh theo phong cách logo “nguệch ngoạc” sáu màu mà hãng sử dụng tại các sự kiện trên toàn thế giới.

Đoạn video ngắn sử dụng các nét màu xanh lá, vàng, cam, đỏ, tím và xanh dương để tái hiện những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của hãng, bao gồm Macintosh nguyên bản, iMac, iPod, AirPods và iPhone.

Tim Cook cũng kỷ niệm cột mốc này bằng một video ngắn điểm lại toàn bộ năm thập kỷ sản phẩm của Apple, bắt đầu với MacBook Neo và kết thúc bằng Apple I ra mắt năm 1976.

Video được trình bày theo phong cách phim retro và giới thiệu 50 sản phẩm, trong đó có một vài lựa chọn bất ngờ. eMate được đưa vào, nhưng Newton lại không xuất hiện. Quadra 700 có mặt, trong khi máy ảnh QuickTake thì vắng bóng. Và Apple Card được góp mặt, nhưng chiếc MacBook 12 inch lại không được chọn.

