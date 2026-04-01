Ngành công nghiệp smartphone đã chờ đợi nhiều năm để Apple bước vào phân khúc flagship màn hình gập. Và điều đó cuối cùng cũng sắp thành hiện thực khi chiếc iPhone gập dự kiến ra mắt trong năm nay.

Trong suốt thời gian dài trì hoãn, Apple viện dẫn nhiều lý do như lo ngại về độ bền hay mong muốn loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình. Tuy nhiên, phía sau sự chậm trễ này dường như còn có một chiến lược khác: Apple đang đặt một “cái bẫy” hoàn hảo khiến Samsung buộc phải phản ứng.

iPhone gập dự kiến ra mắt trong năm nay sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của Galaxy Z Fold. Ảnh: PhoneArena

Thực tế, người dùng đã thấy dấu hiệu Samsung vội vàng phát triển một thiết bị cạnh tranh để ra mắt trước iPhone gập. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

Trong những năm Apple đứng ngoài cuộc chơi, hãng đã gián tiếp biến các mẫu Galaxy Z Fold, từ thế hệ trước đến những phiên bản sắp ra mắt, thành một phần trong chiến dịch tiếp thị miễn phí cho chính mình. Samsung thử nghiệm, cải tiến và sửa lỗi; còn Apple quan sát, rút kinh nghiệm và chuẩn bị tung đòn quyết định.

Thiết kế khác biệt nhằm thay đổi cuộc chơi

Điểm đáng chú ý đầu tiên là iPhone gập dự kiến sở hữu thiết kế rất khác so với những gì người dùng quen thuộc. Thay vì kiểu gập dọc phổ biến, thiết bị này có thể sử dụng thiết kế gập ngang rộng, khi mở ra sẽ rộng hơn là cao. Cách tiếp cận này khiến thiết bị trông giống một chiếc tablet mini hơn là smartphone truyền thống.

Thông tin về khả năng hỗ trợ ứng dụng cho thấy Apple muốn mang lại trải nghiệm giống iPad khi máy được mở ra. Điều này có nghĩa là màn hình lớn sẽ không chỉ để “cho có”, mà thực sự phục vụ đa nhiệm và năng suất.

Hiệu ứng của các tin đồn này đã xuất hiện gần như ngay lập tức: Samsung được cho là đang phát triển một mẫu Galaxy gập dạng “Wide Fold” để ra mắt song song với thế hệ Fold tiếp theo. Rõ ràng, nếu xu hướng gập rộng trở nên phổ biến, Samsung không muốn bị bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, thiết kế không phải là mối đe dọa duy nhất. Thực tế, không ai đảm bảo rằng kiểu dáng này sẽ thành công về mặt thương mại. Apple hoàn toàn có thể chuyển sang thiết kế truyền thống nếu doanh số không như kỳ vọng. Chính vì vậy, chiến lược của Apple được cho là rất “cao tay”: họ tung ra tín hiệu đủ mạnh để buộc Samsung phải phản ứng, nhưng vẫn giữ quyền thay đổi vào phút chót.

Giá bán cạnh tranh – nước cờ khiến đối thủ bất ngờ

Một yếu tố khác có thể làm thay đổi cục diện là giá bán. Theo nhiều nguồn tin, iPhone gập có thể khởi điểm từ 1.999 USD. Nếu điều này chính xác, Apple đã tránh được mức “thuế thương hiệu” mà nhiều người dự đoán. Con số này trùng với giá khởi điểm của dòng Galaxy Z Fold, đồng nghĩa lợi thế chi phí mà Samsung kỳ vọng gần như biến mất.

Không chỉ thương hiệu và giá bán, cấu hình của iPhone gập cũng được cho là rất cạnh tranh. Thiết bị dự kiến sở hữu 12GB RAM và bộ nhớ khởi điểm 256GB, tương đương với các mẫu Fold mới nhất. Máy có thể sử dụng chip A20 Pro tiến trình 2nm, vốn cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện trên các mẫu iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo. Điều này giúp iPhone gập không chỉ là sản phẩm “thử nghiệm”, mà thực sự là một flagship mạnh mẽ.

Quan trọng hơn, Apple được cho là đã phát triển bản lề tiên tiến cùng màn hình có nếp gấp cực nông. Một số báo cáo thậm chí cho rằng vết gấp trên iPhone gập ít thấy hơn so với thế hệ Fold đã được cải tiến đáng kể. Nếu điều này thành sự thật, Apple có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của điện thoại gập hiện nay ngay trong lần đầu tham gia thị trường.

Cuộc chiến giành ngôi vương sắp bắt đầu

Trong nhiều năm qua, Samsung đóng vai trò tiên phong, nhưng cũng phải gánh rủi ro. Người dùng đã chứng kiến không ít sự cố: máy bị gãy bản lề, màn hình nứt, thậm chí các mẫu cao cấp giá gần 3.000 USD vẫn gặp vấn đề về độ bền. Những trải nghiệm này giúp Apple có dữ liệu thực tế để hoàn thiện sản phẩm mà không phải chịu áp lực thử nghiệm trước.

Hình ảnh được cho là thiết kế của iPhone gập. Ảnh: 9to5mac

Nói cách khác, Samsung đã làm phần khó nhất: thử nghiệm công nghệ, nhận phản hồi thị trường và cải tiến qua từng thế hệ. Apple chỉ cần chờ đến khi công thức gần hoàn thiện rồi tung ra sản phẩm của mình với thiết kế mới, hiệu năng mạnh và mức giá cạnh tranh. Đây chính là lý do nhiều người cho rằng Apple đang “đánh úp” vào thời điểm hoàn hảo.

Giờ đây, khi Samsung gần như hoàn thiện thiết kế điện thoại gập truyền thống, Apple chuẩn bị bước vào cuộc chơi với cách tiếp cận khác. Điều này khiến dòng Galaxy Fold đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi ra đời.

Có lẽ Samsung không ngờ Apple lại định giá sản phẩm ngang với dòng Fold. Điều đó biến cuộc cạnh tranh không còn là chuyện “ai rẻ hơn”, mà là “ai hấp dẫn hơn”. Với hệ sinh thái mạnh, thương hiệu lớn và chiến lược chờ đợi đúng thời điểm, Apple có thể khiến thị trường điện thoại gập bước sang giai đoạn mới.

Năm nay hứa hẹn sẽ cực kỳ thú vị đối với ngành smartphone màn hình gập. Nếu iPhone gập thành công, cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn. Còn nếu thất bại, Apple vẫn có thể điều chỉnh chiến lược. Dù kết quả ra sao, rõ ràng Samsung đã bị kéo vào một trận đấu mà đối thủ của họ chuẩn bị từ rất lâu, một cái bẫy được thiết kế chậm rãi nhưng đầy tính toán.

(Theo PhoneArena, 9to5mac, CNET)