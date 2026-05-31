Sáng 30/5, UBND xã U Minh tổ chức lễ phát động cao điểm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Sóng số U Minh”.

Phó Chủ tịch UBND xã U Minh Huỳnh Khánh Duy nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của đời sống. Với thông điệp “Chuyển đổi số từ tâm - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương mong muốn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng người dân, từng hộ gia đình và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần xây dựng xã hội số toàn diện.

Hoạt động này nhằm tăng cường giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư, giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế tiếp cận hiệu quả các tiện ích của công nghệ số.

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, sử dụng nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc xã U Minh tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp và trao tặng 31 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, sử dụng các nền tảng số và tham gia các dịch vụ công trực tuyến.

Ngay tại lễ phát động, các lực lượng tình nguyện đã hỗ trợ người dân kích hoạt sim điện thoại, cài đặt các ứng dụng số thiết yếu, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

Để công tác giảm nghèo thông tin đạt hiệu quả bền vững, xã U Minh triển khai nhiều mô hình thiết thực như “Điện thoại cũ - Giá trị mới”, “Sim 0 đồng - Sóng liền tay”, “Bình dân học vụ số” và “1 đoàn viên kèm 1 hộ dân”. Thông qua các mô hình này, người dân được hỗ trợ thiết bị, kết nối Internet và trang bị kỹ năng số cơ bản để khai thác hiệu quả các nguồn thông tin trên môi trường mạng.

Các hoạt động không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, góp phần từng bước xóa bỏ khoảng cách về tiếp cận thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin trên địa bàn xã.