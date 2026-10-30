Nhiều cư dân tại dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ cảm thấy lo lắng khi căn hộ nằm trong phần sai phạm phải xử lý. Họ chia sẻ rằng nếu biết trước sẽ không mua nhà ở đây.

Hà Nội đã lên phương án xử lý sai phạm về trật tự xây dựng tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, trong đó có dự án CT11, CT12 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ. Dự án này thuộc phường Định Công, tập trung nhiều cư dân sinh sống với những thuận lợi về giao thông, dịch vụ y tế, trường học...

Ông Trần Tài Triển (trưởng tầng 4, tòa CT12B) sống trong căn hộ rộng hơn 50m² từ năm 2016. Vợ chồng ông tích cóp nhiều năm, mua lại căn hộ này với giá 1,2 tỷ đồng rồi thêm chi phí sửa chữa để làm nơi an dưỡng tuổi già.

Khi biết TP Hà Nội sẽ xử lý sai phạm, vợ chồng ông Triển vô cùng lo lắng. "Tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình phải đối mặt với nguy cơ rời xa nơi đã gắn bó suốt nhiều năm", ông Triển chia sẻ.

Sau hơn 5 năm chuyển về sinh sống tại căn hộ ở tầng 3, tòa CT12B, anh Cao Thanh Bình cho biết tới nay vẫn nợ hàng trăm triệu tiền mua nhà.

“Tôi là lao động tự do, vợ là nhân viên văn phòng. Tôi mua và sửa sang căn hộ hết 1,4 tỷ đồng. Thời điểm mua nhà vào đúng dịch Covid-19 nên kinh tế gia đình rất hạn hẹp. Tôi phải vay khắp nơi, tới nay vẫn chưa thể trả xong tiền nhà”, anh Bình nói.

Vợ chồng anh Bình lo với thu nhập hiện tại, nếu gia đình phải chuyển đi thì khó có thể tìm được nơi nào tốt hơn ở đây.

Cầm trên tay hợp đồng mua bán căn hộ ở tầng 4 từ năm 2014, chị Tô Thị Dung cho biết đã sốc khi biết căn hộ mà mình dành dụm suốt 10 năm để trả nợ lại thuộc diện vi phạm.

“Chúng tôi mua bán đàng hoàng, có công chứng, giấy tờ rõ ràng như thế. Vậy nên chúng tôi không ngờ là có sai phạm”, chị Dung nói.

Thậm chí, theo phương án của chủ đầu tư, gia đình chị từng nộp đầy đủ chi phí để làm sổ hồng, có xác nhận phiếu thu.

Sự lo âu, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của anh Vũ Quốc Việt (ở tầng 4). Do bố gần 80 tuổi, mẹ ốm liệt giường suốt 5 năm qua, anh Việt phải dành phần lớn thời gian để lo toan việc nhà.

“Tôi làm bảo vệ cho một công trường gần nhà, lương được hơn 10 triệu đồng/tháng vì chỉ làm được nửa ngày, thời gian buổi sáng phải lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ. Chi phí sinh hoạt của cả gia đình 3 người phụ thuộc hết vào nguồn thu nhập đó. Bây giờ tôi rất hoang mang, chẳng biết nên làm thế nào”, anh Việt nói.

Chị Trần Thị Thanh Truyền quyết định mua căn hộ thông qua giới thiệu của một người quen làm trực tiếp tại dự án.

“Khi đi xem căn hộ, gia đình tôi đã phân vân giữa tầng 4 và tầng 8. Mức giá tầng 4 khi đó thấp hơn tầng 8 khoảng 500.000 đồng/m2, không phải mức chênh lệch lớn. Tôi quyết định chọn tầng 4 chỉ vì nghĩ đi lại thuận tiện hơn cho người già và trẻ nhỏ. Nếu biết sai phạm, tôi sẽ không mua”, chị Truyền chia sẻ.

Tòa chung cư này từng bị cơ quan chức năng công bố không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cư dân cũng nhiều lần phản ánh đời sống sinh hoạt bất tiện vì hạ tầng xuống cấp, hầm xe quá tải, thang máy hỏng...

Mong mỏi được an cư

Trao đổi với PV VietNamNet, đa số cư dân tại các căn hộ nằm trong phạm vi sai phạm đều bày tỏ mong muốn được giữ nguyên hiện trạng để ổn định cuộc sống.

“Năm ngoái có người trả tôi 3 tỷ đồng để mua lại nhà, nhưng tôi từ chối vì tôi đã quen ở đây rồi. Vợ chồng tôi đã ngoài 70 tuổi nên chỉ muốn yên tĩnh, ổn định”, ông Triển nói.

Anh Bình mong mỏi căn hộ của gia đình sẽ được tạo điều kiện để làm sổ hồng. Trong trường hợp bắt buộc phải di dời, anh mong muốn chủ đầu tư có phương án bồi thường thỏa đáng cho người dân theo giá thị trường.

Với chị Đỗ Hồng Nhung (ở tầng 4), dù thành phố quyết định như thế nào, chị cũng ủng hộ và tuân thủ. Nếu căn hộ của chị thuộc diện phải di dời, chị kiến nghị bố trí chỗ ở thay thế trước khi di dời, nơi ở mới không xa nơi ở hiện tại để tránh xáo trộn quá lớn. Bên cạnh đó, nơi ở mới phải đảm bảo vấn đề pháp lý để người dân được cấp quyền sở hữu hợp pháp.