Trước đó, từ nhu cầu của gia đình theo đuổi phong cách sống xanh, chị Loan tìm đến giải pháp được đóng gói đồng bộ do Công ty TNHH Manfusi Việt Nam (Manfusi Solar) tư vấn và lắp đặt.

“Với thời tiết TP.HCM nắng mưa thất thường, vợ chồng tôi từng lo lắng về an toàn. Nhưng sau khi lắp đặt, cảm giác là an tâm mỗi ngày: thiết bị vận hành êm và ổn định; khi lưới điện có sự cố, các thiết bị điện trong nhà vẫn không bị gián đoạn”, chị Loan nói.

Hệ thống điện mặt trời Huawei do Manfusi Solar tư vấn và lắp đặt

Theo chị Loan, không chỉ tiết kiệm lên tới 90% chi phí tiền điện mỗi tháng, hệ thống điện mặt trời Huawei do Manfusi Solar thi công còn mang đến giá trị thẩm mỹ cao, hài hòa với không gian sống của gia đình.

“Bạn bè của tôi đến chơi ai cũng khen hệ thống vừa gọn, vừa đẹp chẳng khác nào một chi tiết nội thất thông minh”, chị Loan chia sẻ.

Cũng theo chị Loan, với chị, giá trị lớn nhất khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời Huawei không phải ở số tiền tiết kiệm được, mà là niềm vui khi mỗi ngày đều sống xanh, chủ động năng lượng và góp phần vào lối sống hiện đại, bền vững.

Đội ngũ kỹ thuật Manfusi Solar với tác phong chuyên nghiệp và sự có mặt kịp thời

“Tôi đặc biệt ấn tượng với 3 điểm của hệ thống Huawei: Thứ nhất, công nghệ AFCI tích hợp AI giúp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ gốc. Thứ hai, mỗi tấm pin đều có bộ chữa cháy thông minh, có thể dập tắt sự cố hỏa hoạn chỉ trong vài giây. Và cuối cùng, thiết bị hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt với cấp bảo vệ IP66”, chị Loan chia sẻ về những lý do khiến chị lựa chọn Huawei.

Chị Loan cho biết thêm, niềm tin của gia đình chị được xây dựng từ tác phong chuyên nghiệp và sự có mặt kịp thời của đội ngũ kỹ thuật Manfusi Solar. Mọi khâu từ tư vấn, khảo sát đến lắp đặt đều nhanh gọn và chuẩn xác, khiến chị cảm thấy an tâm khi lựa chọn công ty đồng hành cùng hệ thống điện mặt trời Huawei.

Đội ngũ kỹ thuật Manfusi Solar kiểm tra khả năng chống nước của hệ thống

“Các kỹ thuật viên Manfusi luôn đến rất đúng hẹn, làm việc cẩn thận từng chi tiết. Thậm chí, các bạn còn kiểm tra khả năng chống nước ngay tại chỗ cho vợ chồng tôi xem để chứng minh độ an toàn của thiết bị”, chị Loan cho biết thêm.

