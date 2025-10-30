Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Đối với nhà đầu tư dòng tiền, Rose Residence là lựa chọn hấp dẫn để khai thác cho thuê, khi dự án nằm giữa trung tâm Lê Chân - khu vực tập trung hàng nghìn chuyên gia, giảng viên và kỹ sư từ các khu công nghiệp, trường đại học lân cận.

Một căn hộ 2 phòng ngủ tại Rose Residence, diện tích 65-70m², có thể khai thác cho thuê tương đương lợi nhuận ròng 5-6%/năm. Cùng chính sách hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc cùng thời gian, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một phần vốn nhỏ để sở hữu tài sản và thu về dòng thuê ổn định. Sau hai năm, khi hạ tầng hoàn thiện và dự án đi vào vận hành, giá trị tài sản có thể gia tăng đáng kể, tạo thêm biên lợi nhuận bền vững.

Rose Residence ghi dấu nhờ vị trí vàng và chính sách tài chính hấp dẫn. Ảnh phối cảnh: Hoàng Huy

Với nhà đầu tư trung hạn, Rose Residence mở ra cơ hội đón sóng thị trường trong chu kỳ 18-24 tháng tới. Dự án được triển khai nhanh, dự kiến cất nóc vào năm 2026, bàn giao đầu 2027, đúng thời điểm thị trường đô thị trung tâm Hải Phòng được dự báo tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, các căn hộ hướng sông Lạch Tray hoặc view Aeon Mall được đánh giá là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất, dễ cho thuê và thanh khoản tốt.

Ngoài ra, với chính sách giãn tiến độ thanh toán 26 tháng, nhà đầu tư có thể linh hoạt chia nhỏ dòng tiền, phân bổ vốn theo từng giai đoạn xây dựng. Thay vì dồn vốn lớn ngay từ đầu, chỉ cần đầu tư từng phần tương ứng với tiến độ thi công - vừa tối ưu đòn bẩy tài chính, vừa đón trọn sóng tăng giá theo từng mốc hoàn thiện dự án.

Cơ hội cho người mua ở thực

Với người mua ở thực, Rose Residence mang đến cơ hội an cư hiếm hoi giữa trung tâm Lê Chân - nơi hạ tầng đã hoàn thiện, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, mức giá dưới 1,9 tỷ đồng được xem là “vừa miếng” để sở hữu một tổ ấm hiện đại ngay trong lõi thành phố.

Người mua còn được hưởng hai năm tài chính nhẹ nhàng với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, hoặc chiết khấu đến 7% khi thanh toán sớm. Điều này giúp khách hàng dễ dàng lên kế hoạch tài chính, giảm áp lực trả nợ trong giai đoạn đầu và tận dụng thời gian tích lũy để hoàn thiện không gian sống tinh tế.

Bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa và đa dạng tiện ích mang đến trải nghiệm thư giãn chuẩn “resort” tại Rose Residence. Ảnh phối cảnh: Hoàng Huy

Từ bể bơi vô cực tích hợp công nghệ truyền âm dưới nước tiên phong tại Hải Phòng, mỗi vòng bơi là một hành trình thư giãn giữa âm thanh và ánh sáng. Bên cạnh đó là phòng gym, sân golf mini, khu BBQ ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, không gian co-working sang trọng, và hệ thống an ninh vận hành thông minh 5 lớp, đảm bảo sự riêng tư, an toàn cho mỗi gia đình.

Giữa nhịp sống năng động của thành phố cảng, Rose Residence tạo nên không gian sống cân bằng, tinh tế, nơi cư dân có thể rời khỏi guồng quay tất bật để trở về với những giá trị bình yên: một căn hộ đón nắng sớm, một không gian xanh đầy năng lượng, và một cộng đồng cư dân văn minh, thịnh vượng.

Rose Residence hướng đến là sản phẩm dung hòa được cả ba yếu tố: an toàn để bảo toàn vốn, tiềm năng để gia tăng giá trị và chất lượng để tận hưởng cuộc sống, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đang tìm kiếm nơi ở an vui, sinh lời vượt trội tại thị trường Hải Phòng.

Rose Residence - Hoang Huy Commerce

