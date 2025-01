Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi chương trình gặp mặt những tấm gương tiêu biểu Công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở được Bộ Công an tổ chức.

Sự kiện có sự tham gia của gần 300 đại diện tiêu biểu công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của 9.000 xã, thị trấn trong cả nướĐồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Cùng dự chương trình có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và khán giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng những tấm gương điển hình, tiên tiến của lực lượng Công an xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò là “chỗ dựa” vững chắc của nhân dân, luôn đồng hành gần dân, lắng nghe sâu sát và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Họ không chỉ tháo gỡ những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, mà còn xây dựng lòng tin, gắn kết giữa lực lượng công an và cộng đồng.

Chương trình “Sống trong lòng dân” còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, như lời tri ân sâu sắc gửi tới lực lượng Công an xã, thị trấn và các cá nhân tiêu biểu đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Những câu chuyện chuyển mình mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số hay công tác cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt trong bão lũ lần đầu được chia sẻ, như minh chứng sống động cho phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an, luôn lặng lẽ đứng sau những thành công chung; không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho người dân. Những hình ảnh và câu chuyện cảm động ấy khắc họa rõ nét cho câu nói: “Lúc dân cần, lúc dân khó, luôn có công an” - những chiến sĩ công an xã luôn đồng hành, sẻ chia và là điểm tựa vững chắc cho người dân trong mọi hoàn cảnh.

Tại chương trình, Bộ Công an đã phát động “Chiến dịch Hoa hướng dương” - chia sẻ hình ảnh đẹp trên không gian mạng nhằm lan tỏa và nhân lên những sáng kiến hay, những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia, chăm lo, giúp đỡ nhau giữa người dân và lực lượng công an, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - một trong những ngân hàng thương mại thuộc Nhà nước, có vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế đất nước, vinh dự đồng hành cùng chương trình “Sống trong lòng dân” 2025.

Thông qua sự kiện đặc biệt này, VietinBank mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp và tôn vinh những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an xã mà, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, hướng đến mục tiêu chung là gắn kết cộng đồng, vì tương lai phát triển bền vững.

VietinBank thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội, góp phần phát triển cộng đồng

Đại diện Ngân hàng VietinBank thay mặt cán bộ nhân viên trao tiền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Năm 2024, VietinBank đã dành hơn 500 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội với hơn 2.637 ngôi nhà ở cho người nghèo và gia đình chính sách cùng nhiều công trình ý nghĩa khác. Ngoài ra, VietinBank cũng chú trọng đồng hành cùng người dân trong lĩnh vực y tế, thực hiện nhiều chương trình thăm hỏi hộ nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

