Chương trình do Bộ Công an tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh lực lượng chiến sĩ công an xã - những người luôn âm thầm cống hiến, tận tâm, tận lực vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Chương trình “Sống trong lòng dân” tôn vinh và tri ân những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an cấp cơ sở. Ảnh: BTC chương trình

Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ban ngành cùng gần 300 đại diện tiêu biểu công an xã, thị trấn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của gần 9000 xã thị trấn trong cả nước.

“Chúc các đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân ngay từ cơ sở, ngay từ gốc rễ của mọi vấn đề”, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện.

Trong hành trình gần 5 năm thực hiện Chính quy Công an xã với hơn 55.000 cán bộ đưa về các xã, thị trấn, lực lượng công an tại cơ sở đã chủ động nắm chắc tình hình ANTT địa phương, kịp thời lắng nghe, giúp người dân tạo sinh kế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phòng chống tội phạm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Kết quả trong năm 2024 đã có hơn 16.800 căn nhà “0 đồng” được bàn giao cho người dân trên khắp cả nước.

Cũng trong cơn bão Yagi lịch sử, Bộ Công an đã huy động hơn 150.000 lượt CBCS xuyên suốt ngày đêm giúp nhân dân, mưu trí dũng cảm và chủ động tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ ổn định cuộc sống cho nhân dân giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản.

Hơn 105 triệu thông tin cư dân trên cả nước đã được thu thập thần tốc, hơn 102,5 triệu thẻ CCCD & CC đã được cấp trong đó 87,7 triệu CCCD gắn chíp được cấp mới chính là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không quản ngại nắng, mưa vất vả đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, người tàn tật đi lại khó khăn trên địa bàn của lực lượng công an.

Phối hợp với cán bộ văn hóa cấp xã, các cơ quan ban ngành liên quan thực hiện rà soát, thu thập cập nhật thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, lực lượng công an cấp cơ sở đã thu về hơn 618.000 thông tin liệt sĩ, trong đó có 302.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính để rồi nhiều gia đình đã đón nhận niềm vui vỡ òa sau thời gian dài chờ đợi.

Thông qua những câu chuyện đời thường giản dị, những khoảnh khắc chân thành, chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an xã đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để có thể bám dân, gắn bó với dân, đồng hành với dân. Họ chính là hạt nhân lan tỏa những điều tốt đẹp như hoa hướng dương hướng về mặt trời.

Những câu chuyện đặc biệt được chia sẻ bởi các chiến sĩ công an ngay tại chương trình. Ảnh: BTC chương trình

Tham gia chương trình với vai trò đơn vị đồng hành, Petrolimex khẳng định cam kết sẽ luôn sát cánh cùng các sự kiện lớn của đất nước. Là doanh nghiệp xăng dầu hạ nguồn lớn nhất Việt Nam, Petrolimex giữ vai trò chủ đạo trong việc cung ứng, bình ổn thị trường xăng dầu, chủ lực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, Petrolimex quyết tâm chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh việc tạo ra giá trị kinh tế lớn, Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Năm 2024, Tập đoàn dành hơn 364 tỷ đồng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, giáo dục và gia đình chính sách, trong đó 217 tỷ đồng được dùng để xây, sửa hơn 4.300 căn nhà cho các hộ khó khăn.

Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Hà Giang trao tặng số tiền hỗ trợ xây nhà mới cho người hộ dân xã Đông Thành, Hà Giang. Ảnh: Petrolimex

Bên cạnh đó, Petrolimex tiên phong trong hoạt động cấp phát bình lọc nước quy mô lớn, cung cấp 2.300 bình lọc nước cho các hộ dân thiếu nước sạch tại Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái, góp phần cải thiện đời sống nhân dân địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng và bền vững.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh và lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao tặng bình lọc nước tới người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Petrolimex

Lệ Thanh