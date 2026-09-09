Liên quan đến vụ việc UBND TPHCM vừa có quyết định xử phạt hành chính Công ty CP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) về hành vi không thực hiện nghĩa vụ gửi thông tin về việc bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại – văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh), doanh nghiệp này vừa có thông tin phản hồi.

Theo SonKim Land, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5252/QĐ-XPHC vừa qua là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và được phép chính thức giao dịch bán nhà ở cho khách hàng là người nước ngoài.

Khu chung cư Gateway Thảo Điền. Ảnh: Anh Phương

Doanh nghiệp cho biết quyết định trên liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo thủ tục hành chính, không liên quan đến việc bán nhà vượt hạn mức quy định hoặc giao dịch tại khu vực không được phép bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

SonKim Land cũng khẳng định không có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của khách hàng.

“SonKim Land khẳng định tuân thủ quy định pháp luật, duy trì môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng và đối tác”, doanh nghiệp cho biết.

Trước đó, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với SonKim Land do không thực hiện nghĩa vụ gửi thông tin về việc bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại – văn phòng và căn hộ tại phường Thảo Điền (tên thương mại là Gateway Thảo Điền).

Cụ thể, SonKim Land đã bán 136 căn hộ tại Gateway Thảo Điền cho cá nhân, tổ chức nước ngoài nhưng không gửi thông tin bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng.

Gateway Thảo Điền được xây dựng trên khu đất rộng gần 1,1 ha, với quy mô 439 căn hộ. Dự án này ra mắt thị trường năm 2015 và được SonKim Land giới thiệu thuộc phân khúc cao cấp. Hiện nay, giá giao dịch căn hộ tại dự án này từ 150 triệu đồng/m2.

Trong đó, 85 căn hộ hạng sang tại tòa The Berkley vừa được chủ đầu tư chào bán với mức giá dao động từ 150 – 300 triệu đồng/m2.