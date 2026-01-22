Đấu trường sấm quy tụ gần 20 cái tên đang giữ vị trí nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt. BTC mời các gương mặt nổi bật của Anh trai say hi mùa 1 gồm Rhyder, Đức Phúc và Quang Hùng MasterD. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Dương Domic, Pháp Kiều và Erik - tạo nên những màn đối kháng giữa các quán quân, á quân mùa đầu, vốn được khán giả của chương trình mong đợi.

Dàn "em xinh" gồm: Quán quân Phương Mỹ Chi, Mỹ Mỹ cùng cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân mang đến màu sắc trẻ trung. Màn “đụng độ” giữa các em xinh và “cỗ máy tạo hit” Tăng Duy Tân được dự đoán là một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khoảng gần 50.000 khán giả.

Soobin và Bích Phương.

Ở tuyến biểu diễn giàu kinh nghiệm sân khấu, Rhymastic, Soobin, Bùi Công Nam, Kay Trần và S.T Sơn Thạch - những nghệ sĩ bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai được kỳ vọng mang đến các phần trình diễn từng làm mưa làm gió suốt hành trình show Anh trai.

Bên cạnh đó, concert còn có sự góp mặt của các tân binh như Jaysonlei, Sơn.K - 2 gương mặt nổi bật của Anh trai say hi mùa 2 - cùng nhóm tân binh UPRIZE được đào tạo theo mô hình K-Pop.

Đấu trường sấm chọn chủ đề nghệ thuật “Kiệt tác Ánh sáng & Gió”, lấy cảm hứng từ hai yếu tố thiên nhiên tạo nên khoảnh khắc sấm rền. Theo ban tổ chức, “gió” đại diện cho chuyển động và khát vọng phá vỡ giới hạn trong khi “ánh sáng” tượng trưng cho khoảnh khắc bùng nổ.

Concert được thiết kế theo mô hình trải nghiệm thị giác với pháo hoa ngoài trời, hệ thống ánh sáng nhiều lớp, visual đa điểm và tuyến biểu diễn bốn hướng - tận dụng tối đa lợi thế của sân khấu ngoài trời.

Đấu trường sấm chính thức mở bán vé từ 20h ngày 19/1.