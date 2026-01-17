Tối 16/1 tại Nhà hát Quân đội - Khu vực phía Nam (TPHCM), Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà chuyên môn và công chúng yêu nhạc.

Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long (ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ sĩ đoạt giải.

Từ 22 album, MV, liveshow và nghệ sĩ lọt vào vòng trong, Hội đồng đã lựa chọn những gương mặt và tác phẩm nổi bật nhất để vinh danh. Cụ thể BTC đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại như thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình…

Ở hạng mục MV, giải Sol Vàng đã được trao cho MV Tự hỏi của ca sĩ Hồng Nhung. Giải Sol Bạc thuộc về MV Vị nhà của Đen Vâu.

Đại diện ê-kíp Hồng Nhung nhận giải cho MV "Tự hỏi".

Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên Cuốn phim của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến; giải Sol Bạc được trao cho Hồn Việt của Hoài An.

NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến

Hạng mục Live concert, giải Sol Vàng xướng tên “Giấc mơ Sol” của nhạc sĩ Giáng Son, Sol Bạc thuộc về “Xoay tròn” của ca sĩ Hoàng Dũng.

Danh hiệu Sol Vàng - Ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin Hoàng Sơn.

Năm nay, Sol Vàng có thêm hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận. Theo đó Sol Vàng được trao cho chương trình Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân, giải Sol Bạc thuộc về Hẹn ước Bắc Nam của Trung tâm PTTH Quân đội Nhân dân.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho MV Vinh quang, Ơi Việt Nam của tác giả Nguyễn Anh Trí.

NSND Quốc Hưng trao giải cho Giáng Son.

Chia sẻ về Giải thưởng năm nay, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long - thành viên Hội đồng nghệ thuật Giải Sol Vàng 2025 cho biết các đề cử là những sản phẩm dung hòa được 2 yếu tố thị trường đại chúng và yếu tố nghệ thuật. Những tác phẩm đều có những nét riêng, có cá tính và ngôn ngữ của riêng mình.

Soobin Hoàng Sơn cũng được gọi tên.

Bên cạnh đó, giải thưởng của nhìn nhận những cống hiến nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ sĩ trong nhiều thập niên và vẫn không ngừng sáng tạo mang đến cho đời sống âm nhạc những tác phẩm/sản phẩm có giá trị. Chẳng hạn năm nay có những gương mặt như Thanh Lam - Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Giáng Son… Đồng thời cũng có những cái tên đang rất hot trên thị trường âm nhạc như rapper Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn…

“Việc tổ chức giải thưởng Sol Vàng và duy trì giải là một hoạt động thường niên một mặt cho thấy sự gần gũi với đời sống âm nhạc đại chúng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, qua đó một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ âm nhạc hoạt động tự do cũng có cơ hội được tổ chức hội nghề nghiệp uy tín và lớn nhất đất nước vinh danh'', nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhận định.

