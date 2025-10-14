Tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk tiếp tục tạo nên cột mốc mới trong lịch sử chinh phục không gian với chuyến bay thử nghiệm Flight 11 của siêu tên lửa Starship, diễn ra vào tối thứ Hai, 13/10 (giờ Mỹ).

Chuyến bay thử nghiệm Flight 11 của siêu tên lửa Starship. Ảnh: SpaceX

Tên lửa đã cất cánh đúng kế hoạch từ căn cứ Starbase ở miền Nam Texas. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước thử nghiệm thành công nữa của dòng tên lửa mạnh nhất thế giới, mà còn là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm đưa con người lên sao Hỏa trong tương lai gần.

Theo thông báo của SpaceX, Starship Flight 11 đã được phóng thành công vào không gian. Booster Super Heavy - tầng đẩy khổng lồ đầu tiên - đã hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh có kiểm soát xuống Vịnh Mexico theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, tầng hai (Ship 38) đang bay hướng về Ấn Độ Dương để thực hiện một cú hạ cánh xuống biển, đồng thời tiến hành thử nghiệm triển khai vệ tinh Starlink giả lập.

Starship – Tên lửa mạnh nhất trong lịch sử

Starship là tên lửa lớn nhất, mạnh nhất và tham vọng nhất mà con người từng chế tạo. Hệ thống bao gồm hai phần chính:

Tầng đẩy Super Heavy – cung cấp lực phóng khổng lồ giúp tên lửa thoát khỏi bầu khí quyển Trái Đất.

Tầng trên Starship (Ship) – đóng vai trò như một tàu vũ trụ chở hàng hóa hoặc con người, có khả năng hoạt động độc lập trong không gian.

Điểm đặc biệt là cả hai phần đều được thiết kế để tái sử dụng hoàn toàn và nhanh chóng, nhằm giảm chi phí phóng và tối ưu hiệu suất.

SpaceX tin rằng sự kết hợp giữa sức mạnh chưa từng có và khả năng tái sử dụng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho du hành vũ trụ - đặc biệt là mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa, giấc mơ mà Elon Musk theo đuổi suốt hai thập kỷ qua.

Chuyến bay thử Flight 11 về cơ bản có kịch bản tương tự như Flight 10 diễn ra ngày 26/8. Khi đó, Super Heavy đã rơi có kiểm soát xuống Vịnh Mexico chỉ 6,5 phút sau khi cất cánh, còn Ship hoàn thành hành trình và rơi xuống Ấn Độ Dương khoảng một giờ sau đó.

Đặc biệt, trong chuyến bay trước, Ship đã tái kích hoạt một động cơ Raptor trong không gian và triển khai tám vệ tinh mô phỏng Starlink – một bước thử nghiệm quan trọng cho hệ thống truyền thông toàn cầu của SpaceX.

Những mục tiêu tương tự cũng được đặt ra cho Flight 11, nhưng lần này SpaceX còn bổ sung thêm một số bài kiểm tra kỹ thuật mới, nhằm thu thập dữ liệu phục vụ cho giai đoạn hạ cánh và tái sử dụng thực tế tại Starbase trong tương lai.

Bước tiến lớn trên hành trình đến sao Hỏa

Một trong những trọng tâm kỹ thuật của Flight 11 là thử nghiệm cấu hình mới cho động cơ đốt khi hạ cánh (landing burn) của tầng đẩy Super Heavy. Cấu hình này giúp SpaceX thu thập dữ liệu chính xác hơn về hiệu suất và độ ổn định của hệ thống động cơ trong môi trường tái nhập.

Ngoài ra, SpaceX cho biết họ cố tình tháo bỏ một số gạch cách nhiệt (heat tiles) ở những khu vực “nhạy cảm” trên thân Starship để kiểm tra khả năng chịu nhiệt cực hạn khi tái nhập khí quyển.

Đồng thời, phần cuối của quỹ đạo Flight 11 được thiết kế để mô phỏng đường bay mà Starship sẽ thực hiện trong các chuyến trở về Starbase trong tương lai, bao gồm một pha cơ động nghiêng và kiểm tra thuật toán điều hướng dưới tốc độ âm thanh trước khi hạ cánh mềm xuống Ấn Độ Dương.

Một trong những mục tiêu dài hạn mà SpaceX đang hướng tới là đưa Starship hạ cánh trở lại Starbase và được “bắt” trực tiếp bởi cánh tay khổng lồ của tháp phóng, được gọi vui là “chopsticks”. Super Heavy đã thử nghiệm thành công quy trình này trong ba lần bay trước, chứng minh khả năng điều khiển chính xác đến từng mét.

Đáng chú ý, booster của Flight 11 không phải là tân binh - đây là tên lửa từng bay trong nhiệm vụ Flight 8 hồi đầu năm, cho thấy SpaceX đang dần hiện thực hóa tham vọng tái sử dụng nhiều lần trong cùng một năm.

Với mỗi chuyến bay thử, Starship đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành phương tiện vũ trụ tái sử dụng hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới.

Flight 11 không chỉ giúp SpaceX kiểm chứng các giải pháp kỹ thuật táo bạo, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro cho những sứ mệnh chở người lên Mặt Trăng và sao Hỏa trong tương lai.

Nếu thành công tiếp diễn, Starship có thể trở thành “tàu chở người xuyên hành tinh” đầu tiên, đưa con người đến những vùng đất xa xôi của Hệ Mặt Trời — đúng như tầm nhìn mà Elon Musk từng tuyên bố: “Chúng ta phải trở thành một nền văn minh đa hành tinh. Và Starship chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đó”.

