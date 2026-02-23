Trong đoạn video dài 48 giây đang lan truyền trên mạng xã hội, hàng chục robot hình người đứng trước dãy núi phủ tuyết, cầm súng máy chạy ngang qua trường bắn. Chúng quỳ xuống bắn vào mục tiêu, thay băng đạn và vượt chướng ngại vật dưới bối cảnh được cho là ở Trung Quốc với quốc kỳ bay phía sau.

Nhiều bài đăng trên nền tảng X thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nội dung khẳng định Trung Quốc đã công bố video diễn tập bắn đạn thật của "robot kiểu Kẻ hủy diệt". Một số bài viết khác cho rằng nước này đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ robot nhằm giảm thiểu thiệt hại nhân mạng nếu xảy ra xung đột.

Các thông tin này gọi đây là cuộc thử nghiệm bắn súng của robot Unitree Robotics và lan truyền chóng mặt bằng nhiều ngôn ngữ.

Tuy nhiên, Tổ chức kiểm chứng thông tin DW Fact Check khẳng định các video này là giả. Dù hình ảnh được dựa trên mẫu robot G1 của công ty Trung Quốc Unitree Robotics, các cảnh quay rõ ràng được tạo ra bằng AI. Phân tích từng khung hình chỉ ra những điểm bất hợp lý đặc trưng của AI.

Những hình ảnh trong video được DW Fact Check xác định là sản phẩm của AI. Nguồn: DW

Chẳng hạn, robot đang nạp đạn, nhưng hai giây sau khi chạy tiếp, băng đạn dưới nòng súng biến mất hoàn toàn; bàn tay của người cầm bộ đàm ra lệnh bắn bị dính liền vào thiết bị thành một khối khi giơ lên; hai chiếc ô tô ở hậu cảnh bị biến dạng và dường như hợp nhất vào nhau; robot di chuyển xuyên qua đống bao cát như một bóng ma thay vì bước qua chúng; dòng chữ trên ngực robot liên tục biến mất và chỉ có một phần giống với tên công ty "Unitree".

Philipp Cachee, chuyên gia về đường đạn, cũng chỉ ra các lỗi logic như không có vỏ đạn văng ra và có cảnh robot nạp một băng đạn rỗng. Đoạn video này thực chất đã được người dùng gắn nhãn "do AI tạo ra" ngay từ đầu trên nền tảng Bilibili của Trung Quốc.

Một đoạn video khác cho thấy robot hình người và robot bốn chân tập bắn súng giữa các ngôi nhà đổ nát cũng gây sốt toàn cầu. Một bài đăng trên X khẳng định: "Sự thật! Robot hình người Unitree của Trung Quốc đang bắn súng trường Type 191!".

DW Fact Check tiếp tục xác nhận đây là video giả mạo. Đoạn phim có hình mờ (watermark) dẫn về nền tảng Bilibili, do chính người dùng đăng video đầu tiên tải lên kèm chú thích: "Video tạo bằng AI, nội dung chỉ mang tính giải trí".

Phân tích cho thấy mục tiêu bị bắn xuất hiện từ hư không ở giây 33 và một robot kéo chân xuyên qua hàng rào rắn khi nhảy qua ở giây 38. Video này đã bị chỉnh sửa thêm logo và văn bản để trông giống bản tin của kênh truyền hình nhà nước CCTV Military trước khi phát tán sang các mạng xã hội khác.

Về nhà sản xuất Unitree Robotics, công ty cho biết họ chuyên phát triển robot dân sự, nổi bật với khả năng nhảy múa, võ thuật và di chuyển trên địa hình gồ ghề. Gần đây, robot của hãng đã biểu diễn nhào lộn tại Gala Lễ hội Mùa xuân của đài CCTV. Hãng không đề cập đến việc sử dụng vũ khí hay mục đích quân sự trên các nền tảng chính thức.

Dù các video vũ trang là sản phẩm AI, Trung Quốc vẫn đang tích cực đưa robot hình người vào đời sống thực tế. Đài CGTN từng đưa tin về việc robot hình người đi tuần tra cùng cảnh sát tại Thâm Quyến. Ở các thành phố lớn như Vũ Hán và Thượng Hải, robot cũng đang được triển khai để hỗ trợ điều khiển giao thông.

(Theo DW)