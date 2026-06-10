Trong nhiều năm qua, chiếc iPhone gập luôn là một trong những sản phẩm 'bí ẩn' nhất của Apple. Hàng loạt tin đồn, bằng sáng chế và mô hình thử nghiệm đã xuất hiện trên Internet, nhưng công ty vẫn chưa từng chính thức xác nhận sự tồn tại của thiết bị này. Tuy nhiên, những phát hiện mới trong mã nguồn của iOS 27 đang khiến giới công nghệ tin rằng ngày ra mắt của chiếc iPhone gập, thường được gọi là iPhone Ultra có thể đã ở rất gần.

iPhone gập luôn là một trong những sản phẩm 'bí ẩn' nhất của Apple. Ảnh: TT Technology

Các chuyên gia phân tích mã nguồn và những người thường xuyên “soi” các phiên bản hệ điều hành mới của Apple đã tìm thấy nhiều chi tiết đáng chú ý trong iOS 27.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội X, hệ điều hành mới chứa các đoạn mã liên quan trực tiếp đến trạng thái gập mở của thiết bị, cho thấy Apple đang chuẩn bị hỗ trợ một sản phẩm hoàn toàn mới.

Từ trước đến nay, Apple luôn nổi tiếng với khả năng giữ bí mật các dự án tương lai. Công ty thường cố gắng che giấu hoặc mã hóa những thông tin có thể tiết lộ sản phẩm chưa ra mắt. Dù vậy, lịch sử cho thấy đôi khi các phiên bản iOS vẫn vô tình để lộ những manh mối quan trọng về các thiết bị đang được phát triển.

Lần này, các đoạn mã được phát hiện trong iOS 27 bao gồm những mục như “foldState” (trạng thái gập), “angleDegrees” (góc mở của thiết bị) và các tham chiếu liên quan đến số lượng màn hình phần cứng đang hoạt động. Đây đều là những yếu tố rất đặc trưng của một thiết bị màn hình gập.

“foldState” được cho là dùng để xác định thiết bị đang ở trạng thái đóng hoàn toàn, mở một phần hay mở hoàn toàn. Trong khi đó, “angleDegrees” có thể giúp hệ điều hành nhận biết chính xác góc gập của bản lề để điều chỉnh giao diện hoặc kích hoạt các tính năng phù hợp. Những cơ chế tương tự hiện đã xuất hiện trên nhiều mẫu điện thoại gập của các hãng Android.

Đặc biệt, việc đề cập đến số lượng màn hình phần cứng đang hiện diện càng làm tăng độ tin cậy của các suy đoán. Một chiếc điện thoại gập thường sở hữu ít nhất hai khu vực hiển thị hoặc hai chế độ hiển thị khác nhau, đòi hỏi hệ điều hành phải có khả năng quản lý linh hoạt giữa các màn hình.

Dự án iPhone gập đã được phát triển từ nhiều năm trước

Thực tế, tin đồn về iPhone gập không phải điều mới mẻ. Từ năm 2019, nhiều báo cáo đã cho thấy Apple đang nghiên cứu công nghệ màn hình dẻo và thiết kế bản lề dành cho một thiết bị gập. Trong những năm tiếp theo, hàng loạt bằng sáng chế liên quan đến cơ chế gập, khả năng chống nếp nhăn màn hình và độ bền bản lề tiếp tục xuất hiện.

Bên cạnh đó, các mô hình thử nghiệm và bản dựng giả lập cũng liên tục xuất hiện từ các nguồn tin trong chuỗi cung ứng. Điều này cho thấy Apple đã dành nhiều năm để hoàn thiện công nghệ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Điểm đáng chú ý là đây được xem là lần đầu tiên iOS trực tiếp chứa các tham chiếu rõ ràng đến một thiết bị gập trong tương lai. Không còn là những suy đoán từ bằng sáng chế hay thông tin rò rỉ trong chuỗi cung ứng, các dấu hiệu giờ đây đã xuất hiện ngay trong hệ điều hành của Apple.

iPhone gập có xuất hiện ngay trong tháng 9?

Mặc dù những phát hiện này khiến cộng đồng công nghệ rất hào hứng, chúng vẫn chưa đủ để khẳng định chắc chắn thời điểm ra mắt của sản phẩm. Một số nguồn tin cho rằng iPhone Ultra có thể xuất hiện cùng thế hệ iPhone mới vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại không ít hoài nghi. Cho đến nay, chưa có báo cáo đáng tin cậy nào về việc các linh kiện chủ chốt đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Đây thường là dấu hiệu quan trọng cho thấy một sản phẩm đã sẵn sàng lên kệ trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, Apple từ lâu đã sử dụng các “feature flag” – những đoạn mã được cài sẵn trong hệ điều hành nhằm phục vụ cho các tính năng hoặc thiết bị còn cách thời điểm ra mắt nhiều năm. Vì vậy, sự xuất hiện của các đoạn mã liên quan đến màn hình gập không đồng nghĩa rằng sản phẩm chắc chắn sẽ xuất hiện ngay trong năm nay.

Dù vậy, việc iOS 27 lần đầu tiên nhắc đến các trạng thái gập mở, góc bản lề và nhiều màn hình phần cứng là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về sự tồn tại của iPhone gập.

Sau nhiều năm đồn đoán, có vẻ như Apple đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập, một phân khúc mà các đối thủ đã khai phá từ lâu.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)