Thái Lan vừa bước vào kỷ nguyên mới của sức mạnh hỏa lực với D11A – hệ thống pháo phản lực đa năng (MLRS) hoàn toàn nội địa hóa đầu tiên. Được bàn giao chính thức cho Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) vào tháng 11/2025, D11A không chỉ kế thừa tinh hoa từ hệ thống PULS của Israel mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Thái, hứa hẹn thay đổi cán cân hỏa lực với khả năng bắn chính xác lên đến 300km và tính linh hoạt "biến hình" theo từng sứ mệnh chiến đấu.

Hệ thống đa năng D11A của Thái Lan có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Ảnh: Army Recognition

D11A ra đời như một minh chứng cho tham vọng tự chủ quốc phòng của Thái Lan, bắt nguồn từ dự án hợp tác giữa Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan (DTI) và tập đoàn Elbit Systems của Israel từ năm 2019.

Với khoản đầu tư ban đầu chỉ 2,2 triệu USD, dự án nhanh chóng vượt qua thách thức đại dịch COVID-19 để hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2022, được trưng bày tại triển lãm Defense & Security ở Bangkok.

Đến tháng 8/2024, nguyên mẫu được chuyển giao cho Trung đoàn Pháo binh 71 của RTA tại Lopburi để thử nghiệm thực địa, bao gồm các bài kiểm tra di chuyển và bắn đạn sống tại trường bắn Khao Phulon.

Kết quả vượt mong đợi đã dẫn đến việc RTA phê duyệt mua sắm thêm đạn dược, như 563 quả rocket SHE-30 và 505 quả SHE-40 từ NORINCO của Trung Quốc với tổng giá trị hơn 311 triệu baht (khoảng 9,25 triệu USD).

Đến nay, với việc nguyên mẫu thứ hai được giới thiệu tại Defense & Security 2025, D11A không chỉ sẵn sàng sản xuất hàng loạt từ năm 2026 mà còn mở rộng vai trò từ pháo binh ven biển đến hỗ trợ đa nhiệm vụ, đánh dấu sự chuyển mình từ nhập khẩu sang sáng tạo nội địa.

Về thiết kế, D11A được xây dựng trên khung gầm xe tải Tatra 6x6 nặng 10 tấn do Cộng hòa Séc sản xuất, mang lại khả năng di động vượt trội trên địa hình đa dạng – từ đường nhựa đô thị đến địa hình đồi núi ven biển Thái Lan.

Với trọng lượng hệ thống chỉ khoảng 10 tấn, xe có thể đạt tốc độ di chuyển linh hoạt, dễ dàng triển khai trong vòng vài phút sau khi đến vị trí.

Điểm nổi bật nhất là tính mô-đun – "linh hồn" của công nghệ D11A – cho phép thay thế nhanh các mô-đun phóng chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Hệ thống sử dụng hai module phóng độc lập, có thể cấu hình linh hoạt: một module 20 ống cho đạn 122mm hoặc 160mm, và module kia dành cho 4 ống 306mm hoặc chỉ 2 ống 370mm.

Điều này giúp D11A không bị ràng buộc bởi một loại đạn duy nhất, mà có thể chuyển đổi từ bắn sát thương diện rộng sang tấn công điểm chính xác chỉ trong thời gian ngắn.

Công nghệ điều khiển hỏa lực tiên tiến, tích hợp GPS và hệ thống dẫn đường quán tính, đảm bảo độ chính xác cao với sai số vòng tròn xác suất (CEP) chỉ 10 mét cho các loại đạn dẫn đường, tương đương với các hệ thống hiện đại như HIMARS của Mỹ.

Xét về thông số kỹ thuật, D11A thực sự là "quái vật" đa năng với khả năng hỗ trợ đa dạng loại đạn từ không dẫn đường đến dẫn đường chính xác.

Đối với đạn 122mm – caliber phổ biến nhất – hệ thống tương thích hoàn hảo với rocket Grad của Nga (tầm bắn 20-40km), DTI-2 nội địa Thái Lan, hoặc SHE-30/SHE-40 của Trung Quốc, cho phép bắn loạt 20 quả chỉ trong vài giây, bao phủ diện tích lên đến 3 hecta với đầu nổ mảnh văng.

Phiên bản dẫn đường AccuLAR 122mm nâng tầm bắn lên 40km mà vẫn giữ độ chính xác chết người.

Nâng cấp hơn, module 306mm sử dụng rocket EXTRA với tầm bắn 150km, lý tưởng cho các mục tiêu chiến lược xa xôi.

Đỉnh cao là hai ống phóng 370mm dành cho Predator Hawk, đạt cực đại 300km – đủ để bao quát toàn bộ vịnh Thái Lan từ bờ biển.

Hệ thống không chỉ dừng ở rocket truyền thống mà còn tích hợp khả năng phóng đạn lượn SkyStriker tự hành của Elbit, biến D11A thành nền tảng tấn công tự động, có thể "treo lơ lửng" quan sát và tiêu diệt mục tiêu động với độ chính xác laser.

Tốc độ bắn loạt nhanh như Grad, nhưng độ chính xác và linh hoạt vượt trội, giúp D11A trở thành "người kế thừa" lý tưởng cho kho vũ khí hiện có của RTA, đồng thời giảm chi phí logistics bằng cách tận dụng đạn dược sẵn có.

Tương lai của D11A hứa hẹn còn rực rỡ hơn khi RTA lên kế hoạch mua sắm ít nhất 6 đơn vị đầu tiên, với sản xuất tiếp theo tại các nhà máy nội địa của quân đội.

Việc thử nghiệm nguyên mẫu thứ hai vào năm 2026 – có thể tại các trường bắn quốc tế do hạn chế không gian địa phương – sẽ kiểm chứng khả năng bắn xa 150-300km, mở đường cho xuất khẩu tiềm năng sang các nước ASEAN.

Với tổng chi phí phát triển và mua sắm đạn dược ban đầu chỉ khoảng 200 triệu baht (tương đương 6 triệu USD), D11A không chỉ là biểu tượng của tự chủ công nghệ mà còn là lời cảnh báo chiến lược: Thái Lan đang sẵn sàng định hình lại bản đồ hỏa lực khu vực.