Một khẩu pháo có thể bắn 6 phát chỉ trong 30 giây, rút lui khỏi vị trí chỉ sau 60 giây, và "bay" qua địa hình địa ngục với tốc độ 100km/h – đó chính là DITA 155mm, "quái vật" pháo bánh lốp từ Excalibur Army Czech, đang âm thầm thay đổi cục diện hỏa lực cho Lữ đoàn 41 Ukraine. Không phải là đống sắt thép bình thường, đây là kiệt tác công nghệ tự động hóa, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và NATO hòa quyện để biến pháo binh thành "ninja" bất khả chiến bại. Khám phá ngay bí mật đằng sau sức mạnh này, từ nòng pháo "siêu dài" đến hệ thống nạp đạn thông minh, và lý do nó đang khiến kẻ thù phải khiếp sợ.

Pháo tự hành DITA 155mm là sản phẩm của Excalibur Army – một công ty hàng đầu tại Czech, được phát triển dựa trên nền tảng lựu pháo DANA đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ.

Không chỉ kế thừa sức mạnh từ người tiền nhiệm, DITA còn được nâng cấp toàn diện để đáp ứng tiêu chuẩn NATO, biến nó thành vũ khí lý tưởng cho các lực lượng phương Tây.

Ra mắt lần đầu vào những năm 2010, DITA nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế bánh lốp 8x8 trên khung gầm Tatra, cho phép nó lăn bánh trên địa hình gồ ghề với tốc độ lên đến 100km/h trên đường nhựa và 60 km/h off-road.

Điều này làm cho DITA trở thành "ngựa chiến" thực thụ, khác biệt hẳn so với các hệ thống pháo bánh xích nặng nề, dễ bị phát hiện bởi drone trinh sát.

Một trong những điểm sáng công nghệ nhất của DITA chính là hệ thống tự động hóa cao độ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào con người và tăng cường hiệu quả chiến đấu.

Với kíp lái chỉ vỏn vẹn hai người – một người lái và một xạ thủ – hệ thống sử dụng phần mềm điều khiển tích hợp để tự động nạp đạn, ngắm bắn và điều chỉnh góc nâng.

Theo các báo cáo từ binh sĩ Lữ đoàn 41 Ukraine, được chia sẻ trên các nền tảng như X (Twitter) và Facebook vào ngày 28/10/2025, DITA có thể bắn liên tiếp 4-6 phát chỉ trong 30 giây, nhờ cơ chế nạp đạn tự động chứa tới 40 quả đạn sẵn sàng.

Hệ thống ngắm bắn kỹ thuật số, kết nối với GPS và laser đo khoảng cách, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu, với sai số chỉ dưới 50 mét ở tầm xa tối đa.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, DITA sử dụng nòng pháo 155mm chuẩn NATO, dài khoảng 8 mét, cho phép bắn đa dạng loại đạn từ đạn nổ thông thường đến đạn dẫn đường Excalibur với tầm bắn lên đến 39-40km – một con số ấn tượng giúp nó vượt trội so với nhiều hệ thống cùng loại.

Góc nâng pháo từ -3° đến +70°, kết hợp với hệ thống ổn định thủy lực, cho phép bắn chính xác từ vị trí tĩnh hoặc di động.

Khối lượng tổng thể khoảng 29 tấn giúp DITA dễ dàng vận chuyển bằng xe tải hoặc tàu hỏa, trong khi động cơ diesel 400 mã lực đảm bảo khả năng lội nước sâu 1,2 mét và hoạt động liên tục trong 600km mà không cần tiếp liệu.

Ảnh: MilitaryNewsUA/X

Các nguồn từ Reddit (r/UkraineWarVideoReport) và Instagram (Politika Military UA) vào đầu tháng 11/2025 nhấn mạnh rằng, nhờ thiết kế mô-đun, DITA có thể được bảo dưỡng nhanh chóng tại chỗ, giảm thời gian ngừng hoạt động xuống dưới 1 giờ.

Sức mạnh thực chiến của DITA được minh chứng rõ nét qua việc tích hợp vào biên chế pháo binh Lữ đoàn 41 – một đơn vị thuộc Quân đoàn 16 Ukraine, chuyên trách các chiến dịch cơ động ở miền Đông.

Hệ thống này đã được sử dụng để hỗ trợ bộ binh, bắn phá các vị trí đối phương với tốc độ triển khai chỉ 60 giây và rút lui dưới 2 phút.

Điều này không chỉ tăng cường khả năng sống sót mà còn tạo lợi thế bất ngờ, phù hợp với chiến lược "pháo binh di động" của Ukraine.

Hơn nữa, nguồn gốc từ Hà Lan qua chương trình hỗ trợ Czech (như được đề cập trên Threads của MilitaryNewsUA) đảm bảo DITA được trang bị đầy đủ phụ kiện NATO, từ hệ thống liên lạc mã hóa đến lớp giáp chống mảnh đạn.

DITA 155mm không chỉ là một khẩu pháo, mà là biểu tượng của công nghệ pháo binh thế hệ mới – nơi cơ động gặp gỡ chính xác, và tự động hóa chinh phục hỗn loạn chiến trường.

Với việc Ukraine tiếp tục nhận thêm các đơn vị (đã lên đến 8 chiếc theo báo cáo ngày 13/11/2025), DITA hứa hẹn sẽ định hình lại cục diện hỏa lực ở châu Âu.