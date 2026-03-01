Tiêm kích Su-75 Checkmate không chỉ là một chiếc máy bay, mà là lời giải của Nga cho bài toán tiêm kích thế hệ 5 tối ưu về chi phí.

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất của Su-75 Checkmate chính là thiết kế một động cơ duy nhất, một bước đi táo bạo giúp giảm đáng kể chi phí vận hành và bảo dưỡng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tác chiến.

Trái tim của Su-75 Checkmate là động cơ AL-51F-1 thế hệ mới, được cải tiến từ dòng động cơ của Su-57, giúp máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 2.1 và khả năng bay siêu hành trình (supercruise) mà không cần bật tăng lực.

Thiết kế cửa hút khí hình chữ U đặc trưng dưới mũi không chỉ tạo diện mạo hầm hố mà còn giúp tối ưu hóa luồng khí ở các góc tấn lớn, tăng cường khả năng cơ động trong các trận không chiến phạm vi hẹp.

Về khả năng tàng hình, Su-75 Checkmate áp dụng kiến trúc khung thân góc cạnh với đuôi chữ V (V-tail) để tán xạ sóng radar, kết hợp cùng lớp sơn hấp thụ sóng điện từ (RAM) tiên tiến nhất của Sukhoi.

Khác với các dòng tiêm kích hạng nhẹ thông thường, Checkmate Su-75 sở hữu khoang vũ khí bên trong thân vô cùng linh hoạt, có khả năng mang theo tới 5 tên lửa đối không hoặc đối đất, giúp duy trì cấu hình tàng hình tối đa khi xâm nhập vùng phòng không đối phương.

Tổng tải trọng vũ khí của Checkmate Su-75 lên tới 7,4 tấn, một con số ấn tượng cho một máy bay một động cơ, cho phép nó mang theo cả tên lửa hành trình tầm xa và bom dẫn đường thông minh.

Hệ thống điện tử hàng không của Su-75 Checkmate được xây dựng trên kiến trúc mở, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ phi công trong việc ra quyết định chiến thuật.

Radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) trên Checkmate Su-75 có khả năng theo dõi đồng thời 30 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách lên tới 200 km.

Đặc biệt, Nga còn phát triển thêm phiên bản không người lái (UAV) của Su-75, cho phép nó hoạt động như một "vệ sĩ trung thành" phối hợp cùng các tiêm kích có người lái, tạo nên một mạng lưới tác chiến đa tầng hiện đại.

Với tầm bay chuyển sân 3.000 km và khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn (chỉ 400m), Su-75 Checkmate thực sự là một đối thủ đáng gờm, sẵn sàng tạo nên cú "chiếu tướng" trên thị trường vũ khí toàn cầu.