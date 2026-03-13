Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Nga đã chính thức đưa vào sử dụng biến thể UAV Geran-5 đầu năm 2026, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ drone tấn công một chiều. Với động cơ phản lực mạnh mẽ và thiết kế khí động học tối ưu, Geran-5 không chỉ tăng tốc độ lên gấp đôi so với các phiên bản trước mà còn nâng cao khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không, khiến nó trở thành mối đe dọa mới đối với các mục tiêu chiến lược. Sự kết hợp giữa linh kiện ngoại nhập và sản xuất nội địa đã giúp Nga nhanh chóng triển khai công nghệ này, hứa hẹn thay đổi cục diện không chiến ở khu vực Đông Âu.

Geran-5 UAV. Nguồn ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (Defense Intelligence of Ukraine)

Geran-5 đại diện cho sự tiến hóa rõ nét từ dòng drone Geran, vốn bắt nguồn từ thiết kế Iran như Shahed-136 và Karrar.

Không giống các biến thể trước đó với hình dạng cánh delta hoặc động cơ piston chậm chạp, Geran-5 áp dụng cấu trúc khí động học thông thường, giống như một tên lửa hành trình thu nhỏ.

Thân Geran-5 dài khoảng 6 mét, sải cánh lên đến 5,5 mét, tạo nên sự cân bằng giữa độ ổn định và tốc độ cao.

Tổng trọng lượng của drone Geran-5 đạt khoảng 850 kg, cho phép mang theo đầu đạn nổ mạnh lên đến 90 kg, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng hoặc mục tiêu quân sự.

Phạm vi hoạt động tối đa ước tính 950-1.000 km, giúp Geran-5 có thể tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà không cần tiếp cận gần.

UAV Geran-3. Nguồn ảnh: RussianArms/

Trái tim của Geran-5 nằm ở hệ thống đẩy phản lực, cụ thể là động cơ turbojet do Trung Quốc sản xuất, được xác định là mẫu TELEFLY TF-TJ2000A hoặc biến thể JT80 tương tự.

Động cơ này cung cấp lực đẩy khoảng 200 kg, cho phép drone Geran-5 đạt tốc độ tối đa 600 km/h, một con số vượt trội so với Geran-3, biến thể phản lực trước đó chỉ đạt dưới 400 km/h.

Sự nâng cấp này không chỉ rút ngắn thời gian bay đến mục tiêu mà còn làm phức tạp hóa việc đánh chặn, vì drone có thể bay ở độ cao trung bình với quỹ đạo ổn định hơn, tránh được một số hệ thống phòng không tối ưu hóa cho mục tiêu bay thấp và chậm.

Hơn nữa, Geran-5 tích hợp hệ thống dẫn đường vệ tinh chống nhiễu, sử dụng linh kiện điện tử từ các nguồn phương Tây như Mỹ và Đức, bất chấp các lệnh cấm vận, giúp tăng độ chính xác và khả năng sống sót trong môi trường điện tử chiến.

So sánh với Geran-3, Geran-5 không chỉ mạnh mẽ hơn về động cơ mà còn linh hoạt hơn trong phương thức triển khai.

Nga chuyển sang sử dụng Geran phản lực. Ảnh: UNIAN

Trong khi Geran-3 chủ yếu phóng từ mặt đất với tốc độ khoảng 350-400 km/h và phạm vi hạn chế hơn, Geran-5 có thể được phóng từ máy bay như Su-25, mở rộng phạm vi tấn công thêm hàng trăm km bằng cách tận dụng độ cao và tốc độ ban đầu từ máy bay mẹ.

Điều này biến nó thành một loại vũ khí lai giữa drone tự sát và tên lửa hành trình giá rẻ, phù hợp với chiến lược tấn công quy mô lớn của Nga.

Đồng thời, Nga đang phát triển Geran-4 như một biến thể song song, với động cơ mạnh hơn và phần mũi ngắn hơn để tối ưu hóa tốc độ, dự kiến sẽ bổ sung cho Geran-5 trong các nhiệm vụ đòi hỏi tốc độ cao hơn nữa.

Sự ra đời của Geran-5 nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch trong công nghệ drone: từ các mẫu giá rẻ, số lượng lớn sang phiên bản tốc độ cao, khó đánh chặn hơn.

Việc phụ thuộc vào linh kiện ngoại nhập như động cơ Trung Quốc và vi mạch Mỹ cho thấy Nga đang thích nghi nhanh chóng với chuỗi cung ứng toàn cầu, dù đối mặt với thách thức từ cấm vận. Tuy nhiên, điều này cũng lộ ra điểm yếu tiềm ẩn nếu nguồn cung bị gián đoạn.

Với khả năng sản xuất hàng loạt và chi phí thấp, Geran-5 không chỉ là công cụ chiến thuật mà còn là biểu tượng cho sự phát triển của vũ khí không người lái trong tác chiến hiện đại, buộc các bên đối phương phải nâng cấp hệ thống phòng thủ để đối phó.