Triều Tiên công bố và trưng bày tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 (HS-20), được mô tả là “vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất” trong lịch sử nước này. Với động cơ nhiên liệu rắn composite carbon fiber tiên tiến, tầm bắn ước tính lên đến 15.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV), Hwasong-20 đại diện cho bước tiến lớn trong chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng, nâng cao đáng kể khả năng răn đe hạt nhân và thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 của Triều Tiên. Tháng 10/2025. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Tên lửa Hwasong-20 được Triều Tiên tiết lộ lần đầu tiên vào đầu tháng 9/2025 qua các thông báo chính thức từ KCNA, ngay trước chuyến thăm của lãnh đạo Kim Jong-un tới Trung Quốc.

Tên lửa Hwasong-20 chính thức ra mắt công khai tại cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10/2025 tại Bình Nhưỡng.

Đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn thế hệ tiếp theo sau Hwasong-19 (đã thử nghiệm bay năm 2024), tập trung vào việc cải thiện sức mạnh động cơ và khả năng mang tải.

Về mặt công nghệ, Hwasong-20 là tên lửa ba tầng hoàn toàn sử dụng nhiên liệu rắn, một bước chuyển quan trọng so với các ICBM nhiên liệu lỏng trước đây của Triều Tiên.

Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa sẵn sàng phóng nhanh chóng, khó phát hiện hơn nhờ tính cơ động cao và không cần quy trình nạp nhiên liệu phức tạp trước khi bắn.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Tháng 10/2025. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Điểm nổi bật nhất là động cơ mới sử dụng vật liệu composite carbon fiber, giúp giảm trọng lượng vỏ động cơ, tăng hiệu suất và chịu lực tốt hơn.

Động cơ này đạt lực đẩy tối đa từ 1.960 đến 1.971 kN (khoảng 200 tấn lực), cao hơn khoảng 40% so với động cơ của Hwasong-18, ICBM nhiên liệu rắn đầu tiên của Triều Tiên.

Động cơ đã trải qua 9 lần thử nghiệm tĩnh trên mặt đất trong hai năm qua, với lần thử cuối cùng vào ngày 8/9/2025 được lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát.

Triều Tiên khẳng định động cơ này không chỉ dùng cho ICBM mà còn có thể áp dụng cho việc phóng vệ tinh do thám.

Về thông số kỹ thuật, các nguồn phân tích quốc tế (bao gồm 38 North và NK News) ước tính tên lửa Hwasong-20 có đường kính thân lớn hơn Hwasong-19, giúp tăng khả năng mang tải.

Ông Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất động cơ tên lửa tầm xa ngày 1/9/2025. Ảnh: KCNA/nknews.org

Tên lửa Hwasong-20 được vận chuyển trên xe phóng di động (TEL) 11 trục, dài hơn so với các phiên bản trước, cho thấy kích thước tổng thể lớn hơn để chứa động cơ mạnh mẽ và tải trọng lớn.

Mũi tên lửa Hwasong-20 có hình dạng tù hơn, được cho là dấu hiệu của khả năng lắp đặt nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập (MIRV), có thể mang từ 6 đến 8 đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Khả năng MIRV cho phép một tên lửa tấn công đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau, làm phức tạp hóa việc đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa như GMD của Mỹ.

Tầm bắn ước tính của tên lửa Hwasong-20 đạt khoảng 15.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ từ bờ Đông đến bờ Tây, cũng như các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và châu Âu nếu cần.

Dung lượng tải trọng được dự báo vượt quá 2 tấn, cho phép mang đầu đạn hạt nhân mạnh mẽ hoặc nhiều đầu đạn nhỏ hơn. Tuy nhiên, đến nay (tháng 3/2026), tên lửa Hwasong-20 chưa được thử nghiệm bay thực tế, nên các thông số chủ yếu dựa trên tuyên bố của Triều Tiên và phân tích hình ảnh từ diễu binh cũng như thử nghiệm động cơ.

Cuộc diễu binh quân sự của Triều Tiên tại Quảng trường ở Bình Nhưỡng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Tass/ Yonhap/koreatimes.co.kr

So với các ICBM trước đó, tên lửa Hwasong-20 mang lại lợi thế vượt trội về tính cơ động và thời gian phản ứng. Nhiên liệu rắn giúp tên lửa có thể ẩn náu trong hầm ngầm hoặc di chuyển nhanh trên đường bộ, giảm nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt trước.

Khả năng MIRV tiềm năng còn làm suy yếu hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại, vốn được thiết kế chủ yếu chống lại đầu đạn đơn lẻ.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng Triều Tiên vẫn cần hoàn thiện công nghệ dẫn đường chính xác, khả năng tái nhập khí quyển chịu nhiệt và kiểm chứng thực tế qua các chuyến bay thử nghiệm.

Tên lửa Hwasong-20 không chỉ là biểu tượng sức mạnh quân sự mà còn thể hiện chiến lược mở rộng lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên.

Việc phát triển động cơ carbon fiber và tích hợp công nghệ MIRV cho thấy Bình Nhưỡng đang hướng tới khả năng tấn công đa mục tiêu, tăng cường khả năng sống sót và răn đe trước các mối đe dọa.

Dù chưa được thử nghiệm đầy đủ, sự xuất hiện của tên lửa Hwasong-20 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chạy đua tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, thu hút sự chú ý chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế.