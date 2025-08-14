Tại sân bay, quán cà phê hay khách sạn, nhiều người thích kết nối Wi-Fi miễn phí vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bỏ qua vài nguyên tắc an toàn cơ bản, bạn có thể bị tin tặc đánh cắp dữ liệu ngay khi đang lướt web.

Luôn cảnh giác khi sử dụng Wi-Fi miễn phí để tránh "gặp họa". Ảnh: MUO

Tin vào tên mạng quen thuộc

Chỉ vì mạng có tên “Airport_WiFi” hay “Starbucks_Guest” không có nghĩa nó là thật. Tin tặc có thể tạo một điểm phát sóng giả, đặt tên tương tự và chờ người dùng vô tình kết nối.

Khi đó, toàn bộ dữ liệu không mã hóa của bạn có thể bị chặn, thậm chí bị cài mã độc. Giải pháp đơn giản là luôn xác nhận tên mạng chính thức với nhân viên và tránh kết nối vào mạng lạ.

Tự động kết nối Wi-Fi công cộng

Nhiều người có thói quen cho phép điện thoại, laptop… tự kết nối với Wi-Fi công cộng. Sau khi kết nối lần đầu, thiết bị sẽ tự động kết nối lại vào những lần tiếp theo.

Tuy nhiên, vấn đề là thiết bị không phải lúc nào cũng xác minh mạng mà chúng đang kết nối. Tin tặc chỉ cần thiết lập một điểm phát sóng giả và đặt tên giống mạng từng kết nối, thiết bị có thể tự kết nối mà bạn không hay biết.

Vì vậy, hãy vào cài đặt để tắt tính năng tự động kết nối và “quên” mạng sau khi rời khỏi địa điểm đó. Tự động kết nối chỉ an toàn tại những nơi mà bạn biết là an toàn như nhà riêng hay cơ quan.

Quên tắt chia sẻ tệp tin

Tính năng này hữu ích tại nhà hoặc văn phòng, nhưng với Wi-Fi công cộng, nó biến thiết bị của bạn thành mục tiêu lộ diện trước người lạ.

Hãy tắt Network Discovery, File Sharing trên Windows hoặc Sharing trên macOS nếu không thực sự cần.

Bỏ qua VPN

Mạng riêng ảo (VPN) tạo “đường hầm” mã hóa dữ liệu, giúp ngăn kẻ xấu đọc được thông tin truyền qua mạng. Nhiều người chỉ dùng VPN khi truy cập dịch vụ nhạy cảm như ngân hàng, nhưng thực tế, ngay cả việc truy cập website bình thường cũng có thể để lộ dấu vết cá nhân như website truy cập, tin nhắn, thông tin đăng nhập… nếu không mã hóa.

Do đó, nên sử dụng VPN mỗi lần kết nối Wi-Fi công cộng. Đây là một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất cần lưu ý.

Không kiểm tra HTTPS

Dù ngày nay phần lớn website đều dùng HTTPS, vẫn có trang chỉ chạy HTTP, dễ bị theo dõi. Trên thanh địa chỉ, hãy tìm biểu tượng ổ khóa và chữ “https://” trước khi nhập thông tin cá nhân.

Nếu trình duyệt của bạn cảnh báo kết nối không an toàn, hãy bỏ qua trang web đó ngay lập tức.

Đăng nhập tài khoản nhạy cảm mà không bật bảo mật bổ sung

Đây cũng là một rủi ro lớn với người dùng. Ngay cả khi trang web đã dùng HTTPS, các kỹ thuật tấn công “man-in-the-middle” vẫn có thể đánh cắp thông tin.

Sử dụng xác thực hai yếu tố và trình quản lý mật khẩu giúp giảm nguy cơ bị xâm nhập, dù bạn kết nối Wi-Fi công cộng hay riêng tư tại nhà.

Wi-Fi công cộng không phải là kẻ thù, nhưng chính sơ suất mới là nguyên nhân khiến người dùng gặp nguy hiểm. Một vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng có thể bảo vệ bạn trước nhiều mối đe dọa mạng tinh vi.

(Theo MUO)