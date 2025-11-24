Từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang, hào nhoáng, nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nhiều người mới thấy phía sau lớp vỏ ấy là hoạt động làm giàu phi pháp.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng hai đồng phạm vì liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả.

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (KCN Giang Điền, Đồng Nai) hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do ông Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc để sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Từ tháng 1/2025, chủ doanh nghiệp EBC Đồng Nai bị cáo buộc chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, Phó tổng giám đốc Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Ông Nguyễn Quốc Vũ được xác định đã buôn bán số lượng lớn các sản phẩm giả này.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare, đồng thời bắt tạm giam bà Phan Thị Mai (chủ thẩm mỹ viện Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn 2020–2024, nhằm nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán qua hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa để kiếm lời, bà Mai và ông Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và không đủ điều kiện cấp giấy lưu hành tự do (CFS).

Các bị can bị cáo buộc câu kết với một số người Trung Quốc, lập hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS, sau đó nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông, bán với giá cao, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, bà Mai và ông Khánh được biết đến là doanh nhân thành đạt; chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, hành vi phạm pháp của họ mới bị phanh phui.

Xử lý tài sản của người phạm tội ra sao?

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (giảng viên Luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Đại học Thủy Lợi), việc làm giàu bất chính dựa trên niềm tin của người hâm mộ không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật, cần được xử lý để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, bị bắt để điều tra về tội Buôn lậu. Ảnh: Công an cung cấp

Phân tích về tội Buôn lậu mà bà Phan Thị Mai vừa bị khởi tố, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng buôn lậu là hành vi mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc khu phi thuế quan. Đây là hành vi gian lận trong kinh doanh nhằm trốn thuế nhập khẩu. Tội danh này có khung hình phạt lên tới 20 năm tù và tài sản do phạm tội mà có có thể bị tịch thu, sung công.

Người phạm tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, liên quan hoặc có nguồn gốc từ hành vi phạm tội sẽ bị tịch thu, sung công. Các tài sản, đồ vật được xác định là vật chứng sẽ được xử lý theo Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự về xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Theo ông Đặng Văn Cường, hành vi buôn lậu không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh và pháp luật về quản lý kinh tế, mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, ảnh hưởng đến thị trường và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông cho rằng buôn lậu thường kéo theo nhiều vi phạm kinh tế khác như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối khách hàng, vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định.