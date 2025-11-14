Chiều 14/11, thẩm mỹ viện Mailisa tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) trong tình trạng đóng cửa im lìm. Không có khách ra vào, cũng không có bất kỳ thông báo tạm ngừng hoạt động nào treo bên ngoài.

Chiều 14/11, thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội đóng cửa.

Anh Nguyễn V.D., nhân viên bảo vệ của một công ty bên cạnh cơ sở này, cho biết: “Sau khi lực lượng chức năng khám xét xong, đến hôm nay (14/11) vẫn không thấy thẩm mỹ viện mở cửa. Thỉnh thoảng vẫn có người ra vào nhưng đó là nhân viên của thẩm mỹ viện”.

Theo anh D., việc khám xét kéo dài đến tận đêm 13/11. Hàng chục thùng tài liệu được lực lượng chức năng chuyển lên ít nhất ba xe tải.

Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn chưa có dấu hiệu niêm phong nhưng đóng cửa im lìm.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã chuyển hàng loạt thùng tài liệu lên xe tải và rời khỏi thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội. Trong khi đó, nhiều khách hàng tìm đến cơ sở này để đòi lại tiền nhưng không thể vào bên trong.

Người dân quanh khu vực cũng ghi nhận tình trạng khách tìm đến nhưng đều phải quay về trong tâm trạng hụt hẫng.

Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện ngày 13/11, sau đó nhiều ô tô đến chở các thùng tài liệu đi.

Một số nhân viên thẩm mỹ viện hỗ trợ lực lượng chức năng đưa các thùng carton lên xe.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức liên quan đến nội dung kiểm tra tại thẩm mỹ viện Mailisa.