Trong tập 15 phim Lửa trắng lên sóng tối nay, 6/8, Cương đen (Duy Hưng) ‘đứng hình’ vì được Mai (Việt Hoa) quan tâm nên không hề tập trung vào câu chuyện cả hai đang nói. Mai một lần nữa nhắc nhở Cương đây là thời điểm nhạy cảm nên phải cẩn thận vào thời gian này. Thế nhưng vừa dứt cuộc điện thoại, Cương phát hiện có bóng người lạ ở ngoài hành lang công ty nên quyết định ra ngoài để kiểm tra. Nào ngờ đây là kế sách của Trúc 'trắng' (Thanh Huế) để dụ Cương ra ngoài nhằm đột nhập phòng làm việc của hắn.

Trong khi đó, sau nhiều lần kiểm tra, Trường (Mạnh Cường) có thể đã tin tưởng Sương (Cù Thị Trà) hoàn toàn nên đã dẫn bạn gái đến xưởng sản xuất ma tuý với ‘vỏ bọc’ bên ngoài là một xưởng làm bàn ghế vô cùng chuyên nghiệp.

Ở diễn biến khác, công an đã để mắt đến Lan (Thu Quỳnh) và muốn điều tra kỹ về thân phận của bà trùm này. Trong lý lịch, bố mẹ Lan mất sớm, cô từng đi học và làm việc ở Singapore sau đó về nước mở một chuỗi salon tóc và spa trước khi đến làng Tĩnh Lặng. Do vậy điểm cần điều tra đầu tiên là làng trẻ mồ côi nơi Lan đã lớn lên.

Về phía Lan, Cương bất ngờ vì cô đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. "Cô luôn rạch ròi, ân oán rõ ràng nhưng có thứ gì đó luôn níu cô lại", Cương nói. Lan đáp: "Là anh đấy!". Lan thích Cương? Trúc định tìm kiếm thứ gì trong phòng làm việc của Cương? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 15 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.