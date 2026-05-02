Theo khảo sát trên thị trường, nhiều căn hộ được chào bán thấp hơn 200-300 triệu đồng so với các căn tương đương trong cùng dự án, nhưng mức giá “mềm” này thường đi kèm với những bất tiện về vị trí, tiếng ồn hoặc môi trường sống. Thực tế cho thấy, không ít người mua phải chấp nhận bán lại với giá thấp hơn sau một thời gian sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Mai (sống tại chung cư Linh Đàm, Hà Nội) cho biết, do thiếu kinh nghiệm, bà từng mua một căn hộ sát phòng rác. Dù được thiết kế kín và trang bị hệ thống hút mùi, nhưng căn hộ vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi rác, nhất là khi hệ thống vận hành không ổn định hoặc vào những ngày thời tiết nóng.

Bà Mai đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này không được cải thiện. Trong khi đó, quạt hút mùi của khu vực phòng rác hoạt động 24/24 gây tiếng ồn khó chịu. Sau đó, bà chấp nhận bán căn hộ với giá thấp hơn mặt bằng chung của tòa nhà để chuyển sang căn khác.

Trên nhiều diễn đàn chung cư, một số cư dân cũng phản ánh tình trạng tương tự. Không ít người cho biết họ phải thường xuyên đóng kín cửa, bật máy lọc không khí, thậm chí dùng tinh dầu để át mùi.

Với các căn hộ sát thang máy, vấn đề lớn nhất là tiếng ồn. Anh Hải (một cư dân tại Hà Nội) chia sẻ, mỗi ngày gia đình anh phải sống chung với tiếng thang máy hoạt động liên tục, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Tiếng “ting” báo tầng, tiếng cửa mở đóng và bước chân dồn dập khiến không gian sống luôn trong trạng thái ồn ào. “Ban đầu nghĩ sẽ quen, nhưng càng ở lâu càng cảm thấy bất tiện, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ”, anh Hải nói.

Ngoài ra, khu vực này thường xuyên có người tụ tập, nói chuyện, khiến tiếng ồn ảnh hưởng tới người già và trẻ nhỏ trong gia đình.

Cân nhắc kỹ khi lựa chọn mua căn hộ. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, căn hộ đối diện thang máy lại gây khó chịu về mặt riêng tư. Ông Tùng (cư dân tại Hà Đông) nhận xét, mỗi khi mở cửa là có cảm giác như đang “đối diện cả hành lang”. Người lạ đứng chờ thang máy có thể nhìn thẳng vào trong nhà.

Thị trường cũng ghi nhận một số loại căn hộ giá rẻ khác tiềm ẩn nhiều bất tiện. Chẳng hạn, căn hộ ở tầng thấp, gần khu vực để xe hoặc khu sinh hoạt chung thường chịu ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ, còi xe hoặc hoạt động đông người.

Một cư dân tại Thanh Xuân cho hay căn hộ tầng 2 của anh nằm ngay phía trên khu để xe máy, khiến mỗi sáng sớm và tối muộn đều nghe rõ tiếng nổ máy, dắt xe rất khó chịu.

Một ví dụ khác là căn hộ hướng Tây - thường có giá thấp hơn do bị nắng chiếu trực tiếp vào buổi chiều. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trong nhà có thể tăng cao, buộc gia chủ phải sử dụng điều hòa liên tục, kéo theo chi phí điện tăng đáng kể.

“Tiền điện mỗi tháng vào mùa hè tăng lên rõ rệt chỉ vì hướng nắng”, bà Thanh (một cư dân tại Lĩnh Nam) chia sẻ.

Ngoài ra, các căn hộ bị che chắn tầm nhìn, như nhìn vào tường của tòa nhà bên cạnh hoặc không có ban công, cũng thường bị giảm giá. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhưng về lâu dài, những không gian thiếu ánh sáng tự nhiên, bí bách có thể gây cảm giác ngột ngạt.

Rẻ nhưng không dễ bán

Anh Nguyễn Đức Tuấn (một môi giới bất động sản tại khu vực Linh Đàm) cho biết, không ít căn hộ giá rẻ thực chất là “hàng khó bán”, buộc chủ đầu tư hoặc người bán phải giảm giá để bù đắp cho những hạn chế về vị trí và trải nghiệm sống.

Những căn hộ có giá rẻ do yếu tố vị trí thường có tính thanh khoản thấp hơn. Khi thị trường thuận lợi, các căn hộ đẹp, vị trí tốt luôn được ưu tiên trước. Ngược lại, những căn “có vấn đề” sẽ bị bỏ lại phía sau hoặc buộc phải giảm giá sâu hơn để thu hút người mua.

Anh Tuấn kể rằng, một nhà đầu tư từng mua căn hộ sát thang máy với kỳ vọng “lướt sóng” trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau gần một năm rao bán, chủ nhà vẫn chưa tìm được người mua phù hợp nếu không chấp nhận giảm giá. “Người mua ngày càng thận trọng, họ đi xem là nhận ra ngay nhược điểm”, anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, trước khi quyết định mua, khách hàng nên khảo sát thực tế vào nhiều khung giờ khác nhau, kiểm tra tiếng ồn, mùi, ánh sáng và mật độ cư dân. Khoản chênh lệch vài trăm triệu đồng ban đầu có thể dẫn đến những bất tiện kéo dài trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và khả năng thanh khoản của căn hộ.

Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục tăng, với những người có ngân sách hạn chế, đây có thể là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, nếu xác định gắn bó lâu dài hoặc đầu tư sinh lời, người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cái giá phải trả không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở chất lượng sống lâu dài.