Tổ hợp HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư.

Đây là tổ hợp công trình có nhiều sai phạm về xây dựng. Dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng từ 36-41 tầng, vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó, cử tri đã nhiều lần đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ tại khu chung cư HH Linh Đàm.

Năm 2021, trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI, UBND TP Hà Nội cho biết các sai phạm tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Xuất nhập khẩu Bemes đầu tư hoặc hợp tác đầu tư đã được Thanh tra TP kết luận tại Kết luận số 2344 ngày 10/8/2016, gồm:

Không thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định; không hoàn thành các thủ tục pháp lý như thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chưa nộp đầy đủ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; khởi công xây dựng khi chưa được cấp phép...

Xây dựng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng như tăng chiều cao công trình, tăng hệ số sử dụng đất, chuyển đổi công năng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành chung cư nhà ở với mật độ dày đặc, thiết kế căn hộ diện tích nhỏ, xây tăng số lượng căn hộ, không đảm bảo điều kiện an toàn về công trình xây dựng;

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) không tuân thủ theo quy định nhưng đã giao dịch bán các căn hộ cho người dân vào ở, không đảm bảo an toàn…

Từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân khi mua bất động sản cũng như làm thủ tục xét cấp sổ đỏ, dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội”.

Tổ hợp HH Linh Đàm chỉ được xây dựng 27 tầng, chủ đầu tư đã xây lên 36-41 tầng. Ảnh: Hoàng Hà

Cũng theo UBND TP, khi đó khu chung cư HH Linh Đàm chưa khắc phục các sai phạm và hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nghĩa vụ tài chính, PCCC... Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chưa có đủ cơ sở pháp lý để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

UBND TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trên, Sở TN-MT sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

Đến năm 2024, cử tri tiếp tục đề nghị UBND TP chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tại khu HH Linh Đàm. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội cho hay việc cấp giấy chứng nhận vẫn chưa thể thực hiện do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở TN-MT.

Để giải quyết vấn đề này, UBND thành phố đã giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai (cũ).

Gần đây, cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm nhận được phiếu thu thập thông tin liên quan đến phương án xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

Trong phiếu khảo sát đưa ra hai lựa chọn gồm “trả lại căn hộ để nhận lại số tiền đã mua” hoặc “được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà”. Ngoài ra, cư dân cũng có thể ghi thêm ý kiến khác để bày tỏ quan điểm.

Không chỉ dừng ở việc khảo sát nguyện vọng, phiếu còn yêu cầu cư dân cung cấp nhiều thông tin liên quan đến căn hộ như diện tích, vị trí, giá mua. Đối với những trường hợp mua trực tiếp từ chủ đầu tư, người dân còn được hỏi liệu vào thời điểm giao dịch có được thông báo trước về việc căn hộ có thể không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay không.

Loạt dự án vi phạm

Không riêng HH Linh Đàm, hàng loạt dự án khác do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh đầu tư tại Hà Nội cũng từng bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra nhiều vi phạm.

Năm 2016, Thanh tra TP Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư trên địa bàn thành phố.

Trong tổng số 12 dự án của Mường Thanh tại Hà Nội, cơ quan thanh tra đã kiểm tra 9 dự án gồm: CT5 Tân Triều, VP6 Linh Đàm, HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô đất CC6 khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, CT6 Kiến Hưng, VP5 Linh Đàm và VP3 Linh Đàm.

Ba dự án còn lại gồm khu đô thị Xa La, CT11 - CT12 Kim Văn - Kim Lũ và Đại Thanh đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra.

Kết quả thanh tra cho thấy, 9 dự án đều có vi phạm nghiêm trọng về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quản lý thuế.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Biểu đồ: Hồng Khanh

Đối chiếu với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cả 9 dự án có tình trạng vi phạm quy hoạch nghiêm trọng như: tăng chiều cao công trình; tăng diện tích xây dựng khối đế, khối tháp, tầng hầm; chuyển đổi mục đích sử dụng từ văn phòng, dịch vụ thương mại thành căn hộ ở; xây dựng tăng số lượng căn hộ với số lượng lớn, có dự án tăng gấp 6 lần số căn hộ được phê duyệt.

Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, số căn hộ từ 192 lên 451 căn, vượt 259 căn so với quy hoạch.

Dự án VP5 Linh Đàm tăng từ 29 lên 33 tầng, số căn hộ từ 216 lên 805 căn. VP6 Linh Đàm tăng từ 25 lên 37 tầng, số căn hộ từ 138 lên tới 840 căn, vượt 702 căn.

Hai tòa HH1 và HH3 được phê duyệt mỗi tòa 816 căn hộ nhưng thực tế xây dựng lên tới khoảng 2.000 căn mỗi tòa.

Tổng số căn hộ tại 12 tòa nhà thuộc tổ hợp HH Linh Đàm lên tới hơn 8.896 căn, với dân số khoảng 26.688 người, vượt gấp 4 lần quy mô dân số được duyệt là 6.300 người.

Dự án CT5 Tân Triều cũng xây vượt từ 492 lên 846 căn hộ, tăng thêm 354 căn.

Tại CT6 Kiến Hưng, khối nhà cao tầng tăng từ 231 căn lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn hộ so với quy hoạch. Khu nhà thấp tầng được phê duyệt 15 căn liền kề cao 3 tầng nhưng thực tế được xây thành 38 căn cao 4 tầng. Đáng chú ý, toàn bộ diện tích gần 719m2 quy hoạch dành cho nhà trẻ tại dự án này cũng bị chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.

Riêng tổ hợp HH Linh Đàm có diện tích khoảng 42.260m2 nhưng quy mô dân số tương đương cả phường Hoàng Liệt (cũ), phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch, gây quá tải về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, trường học, nhà trẻ tại khu vực.