Ngày 10/3, Công ty Nomad Management Vietnam (Nomad MGMT Vietnam) phát đi thông báo phủ nhận liên quan đến một biên bản đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cư dân mạng, tại buổi chiếu phim tài liệu Anh trai say hi xuất hiện Biên bản xử lý vi phạm lỡ mồm với nội dung sửa quốc hiệu, tiêu ngữ thành ngôn từ phản cảm. Hình ảnh cho thấy một tài liệu với logo và con dấu của Nomad MGMT Vietnam được chia sẻ rộng rãi, gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.

Phản hồi về vấn đề này, Nomad MGMT Vietnam khẳng định biên bản không xuất phát từ doanh nghiệp. "Hình ảnh thương hiệu Nomad bị sử dụng mà không có ý kiến cấp phép. Chúng tôi đã và đang làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc", đại diện công ty cho biết trong thông báo chính thức.

Công ty cũng kêu gọi các cơ quan truyền thông và các bên liên quan thực hiện việc đưa tin một cách khách quan, chính xác, tránh để những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

"Đối với những tổ chức, cá nhân cố tình lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự doanh nghiệp, chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình", thông báo nêu rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các bên liên quan làm rõ. Khán giả vẫn đang đặt câu hỏi về nguồn gốc và lý do biên bản này xuất hiện tại buổi chiếu phim tài liệu Anh trai say hi.

