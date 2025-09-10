Hệ số vay trên vốn chủ sở hữu an toàn so với thông lệ

Gần đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn Tập đoàn Vingroup gánh khoản nợ 800.000 tỷ đồng (khoảng 30 tỷ USD) và đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, Vingroup cho biết đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn.

Theo Vingroup, các tin đồn là sai sự thật và "cố ý dẫn dắt dư luận". Nội dung tập trung vào 4 chủ đề: Tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng, nguồn gốc sản phẩm; vấn đề pháp lý của sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo. Các hành vi này có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng và Bộ luật Hình sự.

Vingroup khẳng định tổng nợ vay của tập đoàn là 280.000 tỷ đồng, tương ứng hệ số vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần.

Vậy thực chất con số 800.000 tỷ đồng là như thế nào?

Nhiều cá nhân, tổ chức đưa thông tin không chính xác về bản chất số nợ của Vingroup. Nguồn: BCTC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 của Tập đoàn Vingroup (VIC), tổng nợ phải trả tính tới cuối tháng 6 là hơn 805.800 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với gần 682.800 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 506.600 tỷ đồng (tăng nhẹ so với mức gần 505.300 tỷ đồng hồi đầu năm) và nợ dài hạn là gần 299.200 tỷ đồng (tăng so với mức gần 177.500 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trong cơ cấu nợ phải trả, vay và nợ thuê tài chính là 279.000 tỷ đồng, gồm gần 125.300 tỷ đồng ngắn hạn và hơn 153.600 tỷ đồng dài hạn, tương ứng tăng 31,6% và 19% so với con số tương ứng gần 95.200 tỷ đồng và hơn 129.000 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tính tới cuối tháng 6/2025, Vingroup có vốn chủ sở hữu là hơn 158.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 153.800 tỷ đồng hồi đầu năm.

Như vậy, nếu tính theo con số này, hệ số vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,76 lần. Đây là con số khá an toàn so với thông lệ quốc tế và Việt Nam.

Các khoản phải trả của Vingroup.

Hơn 800.000 tỷ đồng nợ phải trả gồm những gì?

Trong số hơn 800.000 tỷ đồng nợ phải trả của Vingroup, có khoảng 110.000 tỷ đồng là tiền người mua trả trước (106.500 tỷ ngắn hạn, 3.300 tỷ dài hạn). Đây là khoản tiền người mua trả trước như trong các hợp đồng mua nhà/căn hộ hay đặt cọc mua xe...

Về bản chất, đây không phải là doanh thu ngay lập tức, vì doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ giao hàng/dịch vụ, mà là khoản tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp trước khi doanh nghiệp giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Khi doanh nghiệp đã giao hàng/dịch vụ (như bàn giao căn hộ), phần tiền này mới được kết chuyển sang doanh thu. Như vậy, đây được xem là khoản tiền tích cực đối với doanh nghiệp.

Vingroup cũng ghi nhận hai khoản lớn trong mục “nợ phải trả” hơn 800.000 tỷ đồng là hơn 129.500 tỷ đồng “phải trả ngắn hạn khác” và hơn 116.400 tỷ đồng “phải trả dài hạn khác”. Tổng cộng là 245.900 tỷ đồng.

"Phải trả khác" thực chất là một khoản mục nợ ngắn hạn (hoặc dài hạn) trên bảng cân đối kế toán, phản ánh các nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp phải thanh toán cho các bên liên quan khác ngoài nhà cung cấp, người lao động, ngân hàng. Đó có thể là tiền thành viên góp vốn, tiền ký cược, ký quỹ của khách hàng, khoản thu hộ, chi hộ bên thứ ba...

Theo báo cáo, trong đó, có gần 54.200 tỷ đồng tiền thu từ các thỏa thuận đặt cọc và hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến các dự án bất động sản (gần 47.900 tỷ ngắn hạn); gần 51.700 tỷ đồng tiền ngắn hạn nhận vốn góp theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh và các thỏa thuận khác và hơn 107.100 tỷ đồng tiền dài hạn đặt cọc theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh.

Ở bảng tài sản, Vingroup ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn khác hơn 145.000 tỷ đồng và hơn 10.200 tỷ đồng phải thu dài hạn khác.

Về các khoản vay và nợ thuê tài chính, tại thời điểm 30/6/2025, Vingroup vay nợ ngắn hạn gần 125.300 tỷ đồng và dài hạn hơn 153.600 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 94.000 tỷ đồng từ trái phiếu, còn lại chủ yếu vay từ một số ngân hàng như: VPBank, Techcombank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, SHB... và một số đối tác doanh nghiệp (gần 29.400 tỷ đồng).

Chính vì vậy, Vingroup có lý do chính đáng để khởi kiện các cá nhân, tổ chức tung tin rằng doanh nghiệp này vay nợ lên đến 800.000 tỷ đồng.